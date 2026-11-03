Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

Rospigliosi: policías y Miki Torres lo respaldan y ¿Keiko? Claudia Cisneros en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad”

El presidente de la Cámara de Diputados sostiene que la ley solo podía llevar la firma de Torres, porque el vicepresidente únicamente lo reemplaza si el titular no está.

Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad”
Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad” | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, le reclamó al titular del Senado, Miguel Torres, que explique por qué la ley que da facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño salió con la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado.

Según Reto, nadie le pidió esa firma a Muñante. "Al no existir una norma en la Constitución Política ni en los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que disponga de manera expresa, escrita o directa que el vicepresidente del Senado deba suscribir la autógrafa de ley, se habría configurado la causal de nulidad", señala en el oficio.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Lo curioso es que la nulidad no la inventó Reto, sino que la sacó del propio argumento de Torres. En su respuesta a Diputados, según cita Reto en el documento, el presidente del Senado dijo que cualquier firma no exigida por las normas violaría el artículo 45 de la Constitución, y que todo acto que se pase de las competencias del cargo "es nulo y puede acarrear responsabilidades de diversa índole".

LR Focus
Oficio enviado a Miguel Torres, presidente del Congreso.

Oficio enviado a Miguel Torres, presidente del Congreso.

Puedes ver

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022

lr.pe

Reto señala que solo Torres puede firmar y enviar la autógrafa

Reto sostiene que la firma y el envío de la autógrafa al presidente de la República son tareas exclusivas del titular del Senado y no de su vicepresidente. En su documento cita el artículo 105 de la Constitución y los artículos 148 y 37 del Reglamento del Senado. Según estas disposiciones, el presidente debe remitir la autógrafa en un plazo máximo de 15 días hábiles y tiene entre sus funciones “firmar y remitir la autógrafa de ley”.

Torres había defendido la firma de Muñante al señalar que el artículo 37 también permite a los vicepresidentes “suscribir los documentos oficiales del Senado”. Sin embargo, Reto considera que esa atribución no puede aplicarse en este caso, porque la autógrafa no es un documento exclusivo del Senado, sino el resultado del trabajo de ambas cámaras; o sea, de todo el Congreso Además, dice que el vicepresidente solo podría firmarla si el titular está ausente.

El presidente de Diputados también plantea que, de ahora en adelante, Torres debe firmar tanto la autógrafa como el documento con el que se envía al Ejecutivo, sin una segunda firma. Reto sostiene que este debería ser el procedimiento para todas las leyes que restan de este periodo congresal.

Puedes ver

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

lr.pe

La fe de erratas no basta, según Reto

Asimismo, el oficio saluda que el despacho de Torres haya publicado una fe de erratas, donde habló de un "error material", y cambió Senado por Congreso en el encabezado.

Para Reto, eso confirma que la ley fue aprobada por el Congreso y no por solo una cámara. Pero, advierte que la corrección requiere aún de algún nivel de esclarecimiento, porque de eso depende cómo se relacionarán ambas cámaras al aprobar, enviar y promulgar las leyes.

Por eso pide que Torres informe qué acciones correctivas tomará para garantizar la seguridad jurídica de la delegación de facultades.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Aston Villa EN VIVO HOY: transmisión del partido por la Champions League 2026-27

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos 2026, EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Tras más de 50 años como el 'edificio fantasma' de Lima: inician obras para revivir la Torre Trecca de EsSalud en 48 meses y S/486 millones de inversión

Política

Reelección encubierta: JEE proclama a dos como alcaldes y rechazan a otros cinco que postularon como regidores

Ricardo Belmont anuncia la reorganización nacional del Partido Cívico Obras

Fallece efectivo del Ejército en accidente de helicóptero en Amazonas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad”

Reelección encubierta: JEE proclama a dos como alcaldes y rechazan a otros cinco que postularon como regidores

Ricardo Belmont anuncia la reorganización nacional del Partido Cívico Obras