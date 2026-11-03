Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad” | Composición LR

Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad” | Composición LR

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, le reclamó al titular del Senado, Miguel Torres, que explique por qué la ley que da facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño salió con la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado.

Según Reto, nadie le pidió esa firma a Muñante. "Al no existir una norma en la Constitución Política ni en los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que disponga de manera expresa, escrita o directa que el vicepresidente del Senado deba suscribir la autógrafa de ley, se habría configurado la causal de nulidad", señala en el oficio.

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Lo curioso es que la nulidad no la inventó Reto, sino que la sacó del propio argumento de Torres. En su respuesta a Diputados, según cita Reto en el documento, el presidente del Senado dijo que cualquier firma no exigida por las normas violaría el artículo 45 de la Constitución, y que todo acto que se pase de las competencias del cargo "es nulo y puede acarrear responsabilidades de diversa índole".

Oficio enviado a Miguel Torres, presidente del Congreso.

Reto señala que solo Torres puede firmar y enviar la autógrafa

Reto sostiene que la firma y el envío de la autógrafa al presidente de la República son tareas exclusivas del titular del Senado y no de su vicepresidente. En su documento cita el artículo 105 de la Constitución y los artículos 148 y 37 del Reglamento del Senado. Según estas disposiciones, el presidente debe remitir la autógrafa en un plazo máximo de 15 días hábiles y tiene entre sus funciones “firmar y remitir la autógrafa de ley”.

Torres había defendido la firma de Muñante al señalar que el artículo 37 también permite a los vicepresidentes “suscribir los documentos oficiales del Senado”. Sin embargo, Reto considera que esa atribución no puede aplicarse en este caso, porque la autógrafa no es un documento exclusivo del Senado, sino el resultado del trabajo de ambas cámaras; o sea, de todo el Congreso Además, dice que el vicepresidente solo podría firmarla si el titular está ausente.

El presidente de Diputados también plantea que, de ahora en adelante, Torres debe firmar tanto la autógrafa como el documento con el que se envía al Ejecutivo, sin una segunda firma. Reto sostiene que este debería ser el procedimiento para todas las leyes que restan de este periodo congresal.

La fe de erratas no basta, según Reto

Asimismo, el oficio saluda que el despacho de Torres haya publicado una fe de erratas, donde habló de un "error material", y cambió Senado por Congreso en el encabezado.

Para Reto, eso confirma que la ley fue aprobada por el Congreso y no por solo una cámara. Pero, advierte que la corrección requiere aún de algún nivel de esclarecimiento, porque de eso depende cómo se relacionarán ambas cámaras al aprobar, enviar y promulgar las leyes.

Por eso pide que Torres informe qué acciones correctivas tomará para garantizar la seguridad jurídica de la delegación de facultades.