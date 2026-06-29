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Susana Baca: “Los artistas, los libres pensadores, estamos amenazados”

La ganadora del Grammy a la Excelencia calificó de “herramienta de censura” la ley que crea el Colegio de Artistas. La cantante se sumó a los pedidos para derogar ley.

La cantante peruana en la ceremonia de los Grammy 2025.
La cantante peruana en la ceremonia de los Grammy 2025. | AFP.
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Después de la última sesión del Congreso de la República saliente, Susana Baca se volvió a pronunciar sobre la coyuntura. Esta vez, la ganadora del Grammy se sumó a la lista de artistas que rechazan públicamente la creación del Colegio de Artistas del Perú. “Querrán callarnos y no podrán callarnos”, escribió, citando a Alejandro Romualdo. La cantante también consideró que fue “el peor” Parlamento que ha tenido el país en décadas. Su extenso post sigue siendo compartido en las redes sociales.

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“Se acabó el Congreso de inefables, el peor que tuvo el Perú y aunque este final no es el presagio de que llegue otro mejor, es el adiós a este Congreso espurio, servil y malhadado, que lo fue para todos los peruanos. Aunque con honrosas excepciones, este Congreso en su pobreza moral y ética, infirió para defenestrar a jueces y fiscales honestos que eran la esperanza de que en la justicia no todo estaba perdido”.

Baca también dirigió sus críticas al cuestionado congresista Fernando Rospigliosi. “Con sus nuevas banderas, el presidente del Congreso, un tránsfuga moral y acomodado”. Además, recordó la cercanía de algunas bancadas. “Revalidaron un pacto mafioso para sostener a Dina Boluarte, vacada por inmoral, alternada después por José Jerí, de la misma catadura, para dejarnos a un señor de espanto ‘vivito’ que funge de presidente, pero no existe”, escribió la exministra en su  cuenta de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

Su suma al pedido para derogar ley

Esta última semana, artistas han pedido a título personal derogar la ley que crea el Colegio de Artistas del Perú, pero también colectivos de cineastas y asociaciones culturales se oponen a una ley que consideran excluyente. Es decir, deja fuera a cualquier artista que no cuente con título profesional.

En contra de la llamada 'ley Tudela'. Imagen de archivo de 2024.

En contra de la llamada 'ley Tudela'. Imagen de archivo de 2024.

“Se van sin derogar la nefasta ley que crea el Colegio de Artistas”, señaló Baca. “Con esta ley usurpadora de derechos nos obliga a todos los artistas de cualquier disciplina a ser colegiados si queremos ejercer nuestro oficio y profesión. Los artistas, los creadores, los libres pensadores, que somos casi los únicos referentes de esa utopía de pertenecer a un país, estamos amenazados”.

La cantante consideró que los premios internacionales que ha logrado Perú en el ámbito artístico son un contraste con la clase política, que ha sido decepcionante. Además, recordó que esta ley fue una iniciativa de la bancada de Perú Libre precisamente apoyada por Waldemar Cerrón. “Sin consensos, sin razón alguna, promovida por el hermano de un prófugo, pretenden controlar opresivamente a los artistas”.

Además, agregó que la Ley 32645 generará conflictos legales y culturales. “Todos los artistas cerramos filas para su derogatoria y les recordamos que nuestra fuerza es moral y ética”. El post sigue recibiendo cientos de interacciones en las redes sociales.

  • Ley 32645. Fue impulsada por el Congreso y aprobada por insistencia. La ley que crea el Colegio de Artistas no fue debatida en la Comisión Educación, Juventud y Deporte y no en la Comisión de Cultura.
  • Referente. Se solidarizó con los periodistas que “están amenazados en su libertad de expresión”.
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