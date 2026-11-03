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Modelo Elba Fahsbender se emociona al participar en famosa maratón de New York tras recaudar fondos: "Logré que muchas personas donen"

Elba Fahsbender, ex Miss Perú Mundo 2013, logró recaudar más de US$5.500 para Children of Perú y se mostró emocionada por haber cumplido su sueño de participar en la maratón.

La modelo piurana Elba Fahsbender busca inspirar a más mujeres a seguir sus pasos, agradecida por el apoyo recibido y en busca de contribuir a causas solidarias en el futuro.
La modelo piurana Elba Fahsbender busca inspirar a más mujeres a seguir sus pasos, agradecida por el apoyo recibido y en busca de contribuir a causas solidarias en el futuro.Fotos: Instagram.
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El domingo 1 de noviembre se realizó la famosa TCS New York City Marathon 2026, evento que reunió a una cifra récord de más de 60.000 corredores para un recorrido de 26,2 millas a través de los cinco distritos de la ciudad. Más de 2 millones de espectadores animaron a lo largo del trayecto y, como era de esperar, hubo una buena cuota de aficionados peruanos que no solo siguieron el desarrollo de la competencia, sino que también fueron parte de ella.

Entre las peruanas que quedaron en el top 5 con mejor tiempo en el TCS New York City Marathon 2026 figura Elba Mercedes Fahsbender Merino, la modelo piurana que fue coronada Miss Perú Mundo 2013 y que a pesar de que se encuentra alejada de los certámenes de belleza, busca seguir siendo inspiración para muchas mujeres.

Elba Fahsbender entre las 5 mejores peruanas en el TCS New York City Marathon 2026.

Elba Fahsbender entre las 5 mejores peruanas en el TCS New York City Marathon 2026. Foto: Instagram.

Ayudar para competir: el caso de Elba Fahsbender

Elba Fahsbender, quien estudió la carrera de administración de empresas en la UDEP, se mostró feliz por haber sido parte del TCS New York City Marathon 2026. No solo porque su preparación física dio resultados, sino también porque, para poder tener un cupo en la competencia, debía recaudar dinero para una organización sin fines de lucro.

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"Tengo muchos sentimientos encontrados. Era uno de mis sueños correr una maratón y jamás pensé que este esfuerzo daría una recompensa de quedar entre un top de peruanas corriendo un evento tan grande. Han sido meses de entrenamiento y un momento muy especial", expresó Elba Fahsbender, quien consiguió recaudar más de US$5.500 para Children of Perú. "Logré que muchas personas donen y ese fue mi granito de arena", añadió.

En esta entrevista con La República, Elba Fahsbender se mostró agradecida por poder llevar al Peru a una maratón tan importante y ser una de las primeras reinas de belleza en ser parte de este tipo de eventos.

"Me siento demasiado agradecida. Obviamente mi desempeño queda corto comparado con grandes atletas que participaron en la carrera, pero igual me siento orgullosa y feliz de poder contribuir con mi país, llevar el nombre de Perú en alto siempre", añadió la modelo de 34 años.

Finalmente, la ex Miss Perú Mundo espera que otras sigan sus pasos para poder seguir apoyando a quienes más lo necesitan. "No fue un esfuerzo individual sino que se logró por el apoyo de mis amigos y familia, sin marcas ni esponsors. Me siento muy agradecida de haber logrado esto de manera auténtica. Después de ver los resultados, busqué en Internet si alguna otra Miss Perú hizo alguna maratón y creo que no hay alguna que lo haya hecho. Eso me emocionó también, ya que quizás será inspiración para más mujeres", concluyó.

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