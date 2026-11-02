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Tilsa Lozano lanza polémico comentario sobre cirugía en el rostro de César Acuña: “Espantoso”

La conductora Tilsa Lozano comparó al político César Acuña con una empanada durante su podcast en vivo 'Tres al Hilo'

Tilsa Lozano le dijo de todo a César Acuña tras operación en su rostro. Foto: Composición LR/Instagram.
Tilsa Lozano le dijo de todo a César Acuña tras operación en su rostro. Foto: Composición LR/Instagram.
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Tilsa Lozano no se guardó sus comentarios al ver el nuevo aspecto de César Acuña tras la cirugía estética que se realizó en el rostro. La conductora del pódcast 'Tres al Hilo' quedó sorprendida con el resultado y cuestionó a quienes consideran que el excandidato presidencial luce mejor después de los retoques.

"¿Cómo vas a decir que ese señor quedó bien? Parece una empanada, cuando metes una de queso al horno y explota", señaló la exmodelo durante el programa en vivo por Satélite TV.

Tilsa Lozano califica de “espantoso” el nuevo rostro de César Acuña

Durante la conversación, Gabriel Calvo, su compañero en la conducción, le recordó a Tilsa Lozano que su opinión sobre el aspecto de César Acuña era personal y que el político tenía derecho a realizarse los procedimientos estéticos que quisiera. "Yo creo que cada uno es libre de hacerse lo que quiere", comentó el actor.

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La exvengadora no estuvo de acuerdo con ese argumento y aclaró que su crítica no iba dirigida a la decisión del excandidato presidencial de rejuvenecer su apariencia, sino al resultado de los retoques. Para ella, el cambio en el rostro del suegro de Brunella Horna no fue favorecedor.

"Yo no he dicho que no puede hacerse cirugías y quedar como Tinelli, puede hacerse lo que quiera. Antes tenía una cara de un señor de acuerdo a su edad y ahora parece una empanada inflada que tiene ojos (...) No sé, a mí esa cara me parece espantosa, me parece que está inflamado. No se trata de plata. Me parece horrible", declaró la conductora.

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