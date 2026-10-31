Magaly Medina se quiebra al revelar que sufrió anorexia y una fuerte adicción tras salir de prisión: “Salí como un espantapájaros, dejé de comer” Magaly Medina recordó las secuelas que le dejó su paso por prisión y confesó que desarrolló anorexia, padeció insomnio y llegó a consumir hasta tres cajetillas de cigarrillos al día.

Magaly Medina sorprendió al compartir detalles poco conocidos de uno de los episodios más difíciles de su vida: su paso por prisión. Durante su programa la conductora de ATV recordó las consecuencias que tuvo su reclusión en su salud física y emocional. Entre ellas, mencionó que desarrolló anorexia después de dejar de comer y que atravesó momentos difíciles que no pudo expresar mientras permanecía privada de su libertad.

La periodista también habló sobre su dependencia al alprazolam, medicamento al que recurrió debido a sus constantes problemas para dormir. Según relató, llegó a consumir varias pastillas al día y aumentó considerablemente su consumo de tabaco. Aunque logró abandonar este último hábito, reconoció que necesitó entre uno y dos años para conseguirlo.

Magaly Medina revela las secuelas que le dejó su paso por prisión

La presentadora recordó que su permanencia en prisión tuvo consecuencias importantes en su estado físico. Durante ese periodo, dejó de alimentarse adecuadamente y, según sus propias palabras, desarrolló anorexia. "Salí flaca con anorexia porque dejé de comer. Me veía caderona, gorda. Era un espantapájaros cuando salía, bien delgada, flaca", recordó al describir su apariencia después de abandonar el penal.

Medina también compartió una anécdota relacionada con la ropa que utilizaba durante su reclusión. Según contó, llegó a confeccionarse un vestido tan pequeño que parecía destinado a una niña. Cuando regresó a la televisión, Ney Guerrero, quien se encontraba cerca de ella, comentó sobre su apariencia y le dijo que parecía una menor de cinco años. "Cuando hice mi programa de regreso, Ney me dice que parecía una niña de 5 años", relató.

Medina confiesa adicción al cigarro y pastillas

La conductora recordó que recibía medicamentos recetados por los psiquiatras del penal debido a los problemas para dormir que experimentó mientras permanecía recluida. A este problema se sumó su creciente dependencia al tabaco, que según explicó aumentó considerablemente durante ese periodo. "Conseguía que me trajeran el alprazolam. Yo era fumadora social. Ahí me consumía dos o tres cajetillas al día", reveló.

Finalmente, la presentadora contó que abandonar el cigarrillo tampoco fue un proceso inmediato. De acuerdo con su testimonio, necesitó alrededor de dos años para dejar definitivamente ese hábito. Además, precisó que no fuma desde 2011, fecha que marcó el final de su relación con el tabaco después de una etapa en la que llegó a consumir varias cajetillas diariamente.