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Samantha Batallanos se muestra impactada con los ‘retoquitos’ de César Acuña y le lanza propuesta: “Solo le falta una chica fit”

Samantha Batallanos elogió los cambios físicos de César Acuña tras sus retoques estéticos y sorprendió al sugerirle que tenga una acompañante que lo ayude con una rutina saludable.

Samantha Batallanos le lanza propuesta a César Acuña. Composición LR. TikTok
Samantha Batallanos le lanza propuesta a César Acuña. Composición LR. TikTok
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Samantha Batallanos llamó la atención al pronunciarse sobre la nueva apariencia de César Acuña, quien recibió numerosos comentarios después de que se difundieran fotografías de su reciente visita a España. La modelo se mostró satisfecha con los resultados de la probable cirugía cosmética del político. Además, aseguró que ahora luce más joven y consideró que no necesita someterse a nuevas operaciones. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la particular propuesta que le hizo para complementar su renovada imagen.

Durante una intervención en el programa 'Nadie sabe', la también integrante de 'El reventonazo de la Chola' sugirió que al líder político solo le haría falta contar con una mujer que lo ayude a mantener una alimentación saludable y una rutina de ejercicios. Sus comentarios contrastaron con las críticas de Magaly Medina, quien cuestionó duramente los posibles procedimientos estéticos a los que se habría sometido Acuña y expresó su desacuerdo con los resultados que observó en su rostro.

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¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre el nuevo rostro de César Acuña?

La conductora no ocultó su aprobación al comentar los cambios físicos del excandidato presidencial. Además, consideró que los 'retoquitos' que se habría realizado favorecieron su apariencia y destacó que ahora luce más joven. Además, aprovechó la conversación para plantearle una peculiar sugerencia relacionada con el cuidado personal, la alimentación y el ejercicio físico.

"Me gusta cómo ha quedado, quedó lindo. Solo le falta alguien que le cocine sano, una instructora de pilates, gimnasio, una chica fit que le ayude a hacer boxeo. Es lo único que le falta", manifestó la modelo, quien consideró que el político podría complementar su nueva imagen con hábitos saludables y actividad deportiva.

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Magaly Medina destruye cirugía estética de César Acuña

A diferencia de Batallanos, Magaly Medina tuvo una reacción completamente crítica al observar el nuevo aspecto de Acuña. La conductora de 'Magaly TV, la firme' se mostró sorprendida por los cambios en el rostro del político y cuestionó los posibles procedimientos estéticos que se habría realizado. Incluso, puso en duda la elección del especialista responsable de su apariencia.

"¿Con qué cirujano se fue? ¿Han visto la cara que tiene César Acuña, que le han hecho una monstruosidad, le han llenado de grasa? No sabemos, los ojos hundidos o se le han inflado con inflador de bicicleta, dice que le han hecho posiblemente una blefaroplastia, pero una mala. Con tanta plata no ha podido irse a un buen cirujano, siempre hay que pedir recomendaciones", expresó la presentadora durante su espacio televisivo.

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