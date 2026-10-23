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Tilsa Lozano rompe en llanto en vivo tras escuchar audio de presunto maltrato de Andrea San Martín a su hija: "Me mata este tema"

La conductora Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas en pleno programa por el audio de Andrea San Martín, quien fue detenida tras ser denunciada por presuntos maltratos hacia su hija menor.

Andrea San Martín fue detenida por 48 horas mientras duran las primeras diligencias tras denuncia de su expareja.
Andrea San Martín fue detenida por 48 horas mientras duran las primeras diligencias tras denuncia de su expareja.Foto: composición LR/Tres al Hilo/Latina
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Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas al escuchar un audio relacionado con la denuncia por presunto maltrato de Andrea San Martín hacia su hija menor. La conductora abordaba en vivo la detención de la influencer cuando el programa reprodujo la grabación, que provocó una fuerte reacción emocional.

San Martín permanece detenida en la comisaría de Miraflores tras la denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por presuntos maltratos físicos y psicológicos contra la menor. En ese contexto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la niña participó en una entrevista única en Cámara Gesell y que se solicitaron medidas de protección ante el Poder Judicial.

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Tilsa Lozano recuerda historial de Andrea San Martín y sus exparejas

El tema fue abordado durante una emisión del podcast ‘Tres al Hilo’. Al comentar el caso, Tilsa recordó los problemas legales que la influencer ha mantenido con los padres de sus hijas a lo largo de los años. “Siempre está metida en ciertos tipos de conflictos con los padres de sus hijas. Acuérdense que su hija mayor, que es con el 'Hombre Roca' Sebastián Lizarzaburu… Durante muchísimos años llevaron temas legales, una relación totalmente conflictiva”, manifestó.

La exmodelo consideró que la recurrencia de estos enfrentamientos no sería un hecho aislado. “Tú puedes tener mala suerte, puedes haber elegido mal, pero no puede ser que siempre tengas problemas con los padres de tus hijos, pero no puede ser que siempre estés involucrada en temas legales, en denuncias. Ya cuando el río suena es porque piedras traes”, argumentó.

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“Me mata”: Tilsa Lozano llora al escuchar audio de Andrea San Martín

Minutos después, el programa reprodujo un audio que ya había circulado públicamente en 2021 y que volvió a cobrar relevancia tras la reciente detención de la exchica reality. Mientras escuchaba la grabación, Tilsa se mostró visiblemente afectada. “De verdad me mata este tema. ¿Han escuchado cómo le habla a la criatura? ¿Cómo le grita? Se escucha a la niñita de fondo, acongojada, gritando”, expresó entre lágrimas.

Conmovida por el contenido de la grabación, la conductora cuestionó la actuación de las autoridades tras la difusión de ese material y puso el foco en la situación de la menor. “¿Y cuántos años tenía esa criatura en ese momento? ¿Hace cuántos años esas criaturas están pasando por esta situación? ¿Y realmente no hacen nada? ¿Realmente esas criaturas siguen al cuidado...? Más allá de que esta denuncia sea real o no, estamos escuchando un audio donde se ve a una criatura llorando, donde la mamá la está maltratando... ¿Por qué después de este audio las autoridades permiten que esa niña siga bajo el cuidado de esa mujer?”, arremetió.

Finalmente, Lozano señaló que, si bien los padres pueden corregir a sus hijos, considera que lo que se escucha en la grabación va más allá de una llamada de atención. “Ojo: yo también gritoneo a mis hijos, yo también los corrijo, pero esa niña está aterrada, está asustada. Eso no es una corrección; eso es un maltrato. ¡Esa niña está aterrada!”, sentenció.

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