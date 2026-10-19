Muere la madre de la periodista Milagros Leiva y sus amigos la despiden con emotivos mensajes: “Fortaleza y consuelo”

Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista de Panamericana TV Milagros Leiva, falleció este lunes 19 de octubre tras batallar contra una enfermedad. El excandidato presidencial Rafael López Aliaga fue uno de los primeros personajes públicos en expresar sus condolencias a la conductora de 'Esta noche'.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Milagros Leiva por el sensible fallecimiento de su madre. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a toda su familia en este difícil momento", compartió el líder de Renovación Popular. Hasta el momento, la comunicadora no se ha pronunciado sobre esta dolorosa pérdida.

Rafael López Aliaga envió sus condolencias a Milagros Leiva. Foto: Facebook.

¿De qué enfermedad murió la madre de Milagros Leiva?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la enfermedad que causó la muerte de Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de Milagros Leiva. Sin embargo, la periodista compartió días atrás una publicación en sus redes sociales en la que reveló que su madre padecía diabetes y que esto le estaba causando complicaciones en el hígado.

En ese mismo mensaje, la conductora de televisión expresó su deseo de volver a los momentos que compartía con su progenitora, desde los juegos de infancia hasta las jornadas de trabajo que le permitían regresar a casa y reencontrarse con ella.

"Cómo me gustaría que ella también retrocediera su propio tiempo para pedirle que no se enferme más, que luche contra la diabetes porque su hígado sufrirá, que no se abandone. Al final del día, cuando llego a casa y la veo otra vez dormida, solo le pido a Dios que no sufra. Nada más eso, que no sufra", escribió la entrevistadora días atrás.

Cabe recordar que el padre de Milagros Leiva falleció a inicios de 2025 y la presentadora se enteró de esta trágica noticia en pleno programa que conducía en la cadena Willax. Entre lágrimas informó que su progenitor había perdido la vida y se retiró del set en vivo pidiendo disculpas a sus televidentes.