Muere querida exmodelo que transmitió su boda por televisión y su hija la despide con conmovedor mensaje: “Solo Dios sabe por qué” A pesar de los esfuerzos del servicio de emergencias, no se logró salvar a la exmodelo, actriz y presentadora de televisión.

La actriz fue un ícono de la TV argentina en los años 90. Foto: TV Azteca.

La actriz fue un ícono de la TV argentina en los años 90. Foto: TV Azteca.

La televisión argentina está de luto por la sorpresiva muerte de Marcela Ortiz, actriz, presentadora y exmodelo de 61 años que alcanzó gran popularidad durante la década de los noventa.

La figura televisiva fue hallada sin vida dentro de su vehículo tras sufrir un accidente de tránsito en Tigre. Pese a la intervención del servicio de emergencias, no lograron salvarla. Su hija, Shelsian, de 26 años, confirmó la difícil noticia a través de sus redes sociales.

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"Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Vuela alto", compartió la joven junto a una foto de ambas en Disney.

Marcela Ortiz perdió la vida a los 61 años. Foto: Instagram.

Marcela Ortiz y la vez que transmitió su boda en TV

Marcela Ortiz protagonizó uno de los momentos más importantes de la televisión argentina al transmitir su boda a nivel nacional. Eso se dio en 1993 al lado del también actor Raúl Taibo. La ceremonia fue vista por miles de personas y fue uno de los eventos más importantes de ese año.

Sin embargo, para la exmodelo su relación no duró mucho y a los tres meses anunció la separación de su esposo, lo que fue un duro golpe anímico para ella en ese entonces.

¿Quién fue Marcela Ortiz?

Antes de destacar en la televisión argentina, Marcela Ortiz fue una de las modelos más populares de la Argentina. Eso le valió para luego participar en importantes películas, novelas y producciones.

Entre sus trabajos más importantes figuran 'Bañeros II, la playa loca', 'El amor tiene cara de mujer', 'Los benvenuto' y 'Basta para mí', entre otros.