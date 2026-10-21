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Milagros Leiva se pronuncia tras la muerte de su madre y revela qué le dijo antes de fallecer: “Le digo que ya es hora de partir”

Milagros Leiva reapareció en redes sociales tras algunos días de ausencia en su programa y habló sobre el fallecimiento de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca.  

Milagros Leiva perdió a su madre el lunes 19 de octubre. Foto: Composición LR/Panamericana.
Milagros Leiva perdió a su madre el lunes 19 de octubre. Foto: Composición LR/Panamericana.
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Milagros Leiva habló por primera vez tras el fallecimiento de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, ocurrido el lunes 19 de octubre. La periodista, de 57 años, se había ausentado de su programa 'Esta noche', que conduce en Panamericana TV, debido a la delicada situación familiar.

A través de sus redes sociales, la entrevistadora compartió un sentido comunicado en el que relató lo difíciles que fueron las últimas semanas, durante las cuales ella y sus hermanas hicieron todo lo posible por lograr la recuperación de su madre. Además, recordó las palabras que le dijo su progenitora antes de su fallecimiento.

Comunicado de Milagros Leiva tras el fallecimiento de su madre. Foto: Instagram.

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Milagros Leiva habla tras muerte de su madre

La periodista Milagros Leiva publicó un comunicado para despedirse de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, quien falleció en paz acompañada de sus hijas. En su mensaje, contó que las cuatro hermanas estuvieron a su lado durante sus últimos momentos, mientras rezaban, recordaban vivencias familiares e incluso le cantaban.  

"Mamá se ha ido. Se fue sin paz y sin dolor. Se fue acompañada por sus cinco hijas; las cuatro aquí en la tierra rezamos, recordamos anécdotas y hasta cantamos para ella. La quinta, Mariana, estoy segura de que está con ella y con papá", escribió.

Además, recordó las últimas semanas que pasó junto a su familia intentando que su madre se recuperara de la encefalopatía. La periodista admitió que fue un periodo difícil y contó que, por primera vez, le dijo a su progenitora que ya podía partir en paz.

"No han sido fáciles estas últimas seis semanas. Hemos batallado largamente contra la muerte y la encefalopatía, pero también hemos aprendido a soltar. Es la primera vez que luchando tanto, le digo a mamá que ya es hora de partir. Que vaya con Marianita (hermana de Leiva) al encuentro de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos", señaló.

Finalmente, la conductora expresó cuánto significó para ella el cuidado y la protección que recibió de su madre, incluso durante su vejez. Ella se despidió con palabras de agradecimiento y mostró orgullo por haber sido su hija. "Ha sido un honor ser tu hija, mamá, gracias por haberme cuidado, por haberme protegido incluso cuando eras anciana. Dios ya te tiene en su gloria", manifestó la figura televisiva.

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Muere madre de Milagros Leiva

El lunes 19 de octubre falleció la madre de Milagros Leiva. La noticia se conoció a través del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien expresó sus condolencias a la periodista.

Según contó la conductora de Panamericana TV, su madre también padecía de diabetes. Sin embargo, en su reciente comunicado, la comunicadora anunció que su progenitora falleció a causa de una encefalopatía, una condición que afecta el funcionamiento del cerebro y puede provocar alteraciones en el estado mental y cambios en el comportamiento.   

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