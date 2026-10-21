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Sociedad

Murió Dennis Vargas Marín, periodista y excongresista, a los 74 años

El periodista y excongresista Dennis Vargas Marín falleció a los 74 años, según confirmaron sus familiares. Su partida genera pesar entre compañeros del ámbito periodístico.

Dennis Vargas Marín falleció a los 74 años
Dennis Vargas Marín falleció a los 74 añosFoto: Willax
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El periodista y excongresista de la República, Dennis Vargas Marín, falleció a los 74 años. Su deceso fue confirmado este miércoles 21 de octubre por sus familiares y genera el pesar de varios compañeros de prensa que compartieron con él durante su existencia.

Durante su trayectoria periodística, estuvo al frente de importantes espacios informativos en RPP. Además, fue abogado, docente y político peruano, llegando a desempeñarse como congresista de la República durante el periodo 1995-2000.

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Trayectoria vinculada al periodismo y la política

Dennis Vargas Marín nació en 1952 en el distrito de Mamara, provincia de Grau, en Apurímac. Su primer vínculo con el periodismo se produjo cuando era menor de edad y le tocó narrar partidos de fútbol en Cusco. Luego se trasladó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En 1979 ingresó al equipo periodístico de RPP. Tres años después, integró el grupo encargado de cubrir el Mundial de Fútbol de España 1982, donde llegó a narrar parte de un partido en quechua, incorporando este idioma a las transmisiones mundialistas.

Durante su paso por RPP, llegó a asumir la dirección de noticias de la emisora, junto a Manuel Delgado Parker. Además, fue fundador, conductor y director de programas como La Rotativa del Aire, Ampliación de Noticias y Enfoque de los Sábados.

Compañeros despiden a Dennis Vargas Marín

Tras conocer su deceso, periodistas como Fernando Carvallo y Carlos Villareal, conductores de Ampliación de Noticias, lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias a sus familiares. "Rendimos homenaje, naturalmente, a la memoria de Dennis. Lo recordamos como colega, como un periodista acucioso, queriendo reflejar la totalidad de la realidad de nuestro país. Quienes hemos trabajado con él, lo hemos visto trabajar, guardamos un recuerdo magnífico de él", expresó Carvallo.

Por su parte, Villareal señaló en su cuenta de X: “Esta madrugada falleció el destacado periodista y docente Dennis Vargas Marín. Uno de los forjadores de lo que es hoy RPP Noticias como medio informativo. Apasionado por su trabajo. Luchó pese a que estaba mal de salud. De mi parte, sólo gratitud eterna a él. QEPD”.

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