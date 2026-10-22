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Muere Saúl Blanch, exvocalista de Rata Blanca, a los 75 años tras enfrentar problemas de salud

Saúl Blanch, primera voz de Rata Blanca, falleció a los 75 años tras permanecer varias semanas internado por problemas de salud.

Saúl Blanch grabó el disco debut de Rata Blanca. Foto: Instagram.
Saúl Blanch grabó el disco debut de Rata Blanca. Foto: Instagram.
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El rock argentino está de luto tras la muerte de Saúl Blanch, cantante que dejó huella en la historia del heavy metal como la primera voz de Rata Blanca. El músico falleció a los 75 años después de permanecer varias semanas internado por problemas de salud. La noticia fue confirmada por la agrupación en sus redes sociales, donde le dedicó un mensaje de despedida: Saúl Blanch, eterno en nuestros corazones.

Aunque su paso por la banda fue breve, Blanch participó en la grabación de su primer álbum, publicado en 1988, antes de emprender otros proyectos musicales. Su trayectoria también estuvo ligada al grupo Plus y a una carrera como solista. Años después, volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros, en un reencuentro que reafirmó su vínculo con una de las agrupaciones más representativas del rock en español.

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Saúl Blanch fue la primera voz de Rata Blanca y grabó su disco debut

A finales de los años 80, Saúl Blanch se incorporó a Rata Blanca, liderada por el guitarrista Walter Giardino. Tras debutar en vivo con la agrupación en 1987, grabó las voces del álbum homónimo lanzado al año siguiente. En ese disco interpretó canciones como 'El sueño de la gitana', 'Chico callejero' y 'Rompe el hechizo', temas que forman parte de los primeros años de la banda.

Luego de aquella producción, el vocalista dejó el grupo y continuó su camino musical. Su lugar fue ocupado por Adrián Barilari, quien se convirtió en una de las voces más reconocidas de la formación. Pese a su salida temprana, la participación de Blanch en el primer disco quedó como un capítulo importante en la historia de Rata Blanca y del heavy metal argentino.

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Saúl Blanch volvió a cantar con Rata Blanca décadas después de su salida

Tras alejarse de la agrupación, Blanch publicó en 1990 su primer álbum solista, ‘Fiel a sus fieles’, y en 2006 lanzó ‘Saúl Blanch Revancha: Refugiado’. Durante esos años mantuvo su actividad musical y siguió vinculado al rock pesado argentino, aunque su nombre continuó especialmente asociado a la etapa inicial de Rata Blanca.

En 2013, el cantante se reunió con sus antiguos compañeros para participar en los conciertos por los 25 años de la banda. Más recientemente, en marzo de 2026, volvió a subir al escenario junto a Rata Blanca durante tres presentaciones en el Teatro Flores de Buenos Aires. Su fallecimiento motivó mensajes de despedida de la agrupación, de su actual vocalista, Adrián Barilari, y del Instituto Nacional de la Música de Argentina.

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