La salud de Mondonguito continúa generando preocupación entre sus familiares y seguidores. El humorista permanece internado en el hospital Cayetano Heredia desde hace más de dos semanas y aún no presenta mejorías, según informó su hija, Patricia Zubiate. El artista padece fibrosis pulmonar avanzada y una infección que todavía no ha podido ser controlada.

Aunque su estado se mantiene estable, el cómico necesita oxígeno para respirar y afronta momentos emocionalmente difíciles debido a las complicaciones de su salud. Ante esta situación, su familia organiza una pollada solidaria para recaudar fondos y ayudar a cubrir los gastos médicos de su prolongada hospitalización.

Mondonguito continúa hospitalizado: ¿Cuál es su estado de salud y qué reveló su hija?

Patricia Zubiate brindó detalles sobre la evolución de su padre y señaló que su condición continúa siendo delicada. Según explicó, la fibrosis pulmonar que padece se encuentra en una etapa avanzada y la infección que afecta sus pulmones todavía no ha podido ser controlada por el equipo médico.

“La salud de mi padre no presenta mejoras, pues la fibrosis pulmonar que tiene se encuentra muy avanzada y aún no pueden controlar la infección que tiene. Los médicos lo mantienen estable, pero con oxígeno”, manifestó la hija del artista.

Asimismo, indicó que la prolongada permanencia en el hospital también estaría afectando el estado de ánimo del humorista, quien atraviesa dificultades tanto físicas como emocionales.

Familia de Mondonguito realiza pollada prosalud: ¿cuáles son los detalles del evento?

Frente a los gastos que implica la hospitalización, la familia de Mondonguito decidió organizar una pollada solidaria para contribuir con el tratamiento del humorista. “Siempre hay gastos por su internamiento. Por eso, ahora la familia estamos realizando una pollada”, comentó Zubiate.

La actividad se llevará a cabo este sábado en la avenida El Muro, frente al colegio Juan Pablo II, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La recaudación permitirá a sus familiares afrontar parte de los gastos médicos que deben cubrir durante la permanencia del artista en el hospital.