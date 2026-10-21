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Hija de 'Mondonguito' se quiebra al revelar que su padre tiene el 80% de los pulmones comprometidos: "Ya no tiene cura"

Patricia Zubiate contó que el cómico tiene hasta el 80% de sus pulmones comprometidos por una fibrosis severa. Su familia busca ayuda para conseguir un costoso tratamiento.

Hija de Mondonguito revela estado de salud del cómico
Hija de Mondonguito revela estado de salud del cómico
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La salud de José Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como 'Mondonguito', continúa generando preocupación entre sus familiares y seguidores. Su hija, Patricia Zubiate, reveló que el popular humorista presenta una fibrosis pulmonar severa que ha comprometido hasta el 80% de sus pulmones. Además, contó que necesita un medicamento cuyo precio alcanza los S/13.000, una cifra que su familia no puede asumir.

Durante una entrevista con el programa América Hoy, Patricia explicó que los especialistas le solicitaron conseguir nintedanib, un fármaco que podría ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, su elevado costo ha complicado la búsqueda.

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“Me pidieron un medicamento que es un poco elevado para nuestro presupuesto. Eso haría que se le duerma un poco la fibrosis, igual va a avanzar, pero no al mismo ritmo. He buscado el medicamento, pero no lo he encontrado. He pedido ayuda a algunos compañeros de mi papá, ellos están en la búsqueda”, declaró.

Según precisó, una presentación de 60 pastillas tiene un precio aproximado de 13.000 soles. Ante esta situación, la familia ha recurrido a personas cercanas al cómico para intentar acceder al tratamiento.

Hija de 'Mondonguito' revela que tiene hasta el 80% de sus pulmones afectados

En otro momento de la entrevista, Patricia Zubiate brindó detalles sobre el diagnóstico de su padre, quien permanece hospitalizado y requiere asistencia respiratoria.

“Mi papi está ahorita con el 70% u 80% del pulmón comprometido, es una fibrosis severa. El doctor me dice que podría esperar que haga una taquicardia quizá. Está conectado a un respirador, no está entubado, pero sí tiene una cánula especial”, explicó.

La hija del artista indicó que los médicos le han informado sobre la gravedad de la enfermedad. Asimismo, señaló que el medicamento solicitado tiene como objetivo retrasar su avance, mas no revertir el daño pulmonar.

Hija de 'Mondonguito' rompe en llanto por el estado emocional de su padre

La conversación tomó un tono emotivo cuando Patricia reveló que el humorista atraviesa momentos difíciles tras conocer la magnitud de su enfermedad.

“Mi papá ha estado mal ayer. El doctor ya le ha dicho que tiene el 70% u 80% del pulmón comprometido. Él asume que ya no va a salir del hospital”, expresó.

Entre lágrimas, reconoció que durante su internamiento había intentado evitar que su padre conociera todos los detalles de su condición médica para no afectarlo emocionalmente.

“Estuvo mal ayer, deprimido. Sí me chocó porque he tratado yo todo este tiempo de ocultarle esto”, manifestó.

'Mondonguito', de 67 años, permanece internado en el hospital Cayetano Heredia desde el 7 de octubre. Su familia continúa pendiente de su evolución y busca apoyo para afrontar los gastos asociados con su tratamiento.

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