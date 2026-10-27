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Karen Dejo resta importancia a la ausencia del padre de su hija en quinceañero y revela tremendo regalo que le dará: "Un viaje a Japón"

Karen Dejo celebró los quince años de su hija con una fiesta soñada. La modelo explicó la ausencia del padre de la adolescente y reveló que él cumplirá uno de sus mayores anhelos.

Karen Dejo y Carlos Abanto terminaron su relación hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Karen Dejo y Carlos Abanto terminaron su relación hace varios años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Karen Dejo se mostró emocionada por la celebración de los quince años de su hija, una fiesta que organizó para cumplir uno de los deseos más importantes de la adolescente. Sin embargo, la ausencia del padre de la menor llamó la atención y motivó preguntas sobre su participación en esta fecha especial.

En declaraciones al programa 'Más espectáculos', la chica reality explicó que ambos padres acordaron cumplir diferentes deseos de su hija: mientras ella se encargó del quinceañero, el padre le regalará una experiencia en el extranjero. El destino elegido será un país de un lejano continente, un viaje que formará parte de los obsequios por esta etapa de su vida.

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Karen Dejo feliz por quinceañero de su única hija

La celebración de los quince años de la hija de Karen Dejo estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de ambas. La modelo manifestó su satisfacción porque todo salió como lo habían imaginado y destacó que la adolescente disfrutó de la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

"Estoy feliz con todo lo organizado, con todo lo vivido, con todo lo disfrutado, porque lo soñé y así pasó. Mi hija quería continuar bailando, ha bailado esa niña... Primero estábamos nerviosas", comentó durante la entrevista.

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¿Qué regalo le dará Carlos Abanto a su hija con Karen Dejo?

La ausencia del padre de la adolescente durante el quinceañero también fue abordada en la entrevista. Ante las consultas, Karen Dejo explicó que la situación respondía a la distribución de los regalos que habían acordado para su hija, pues cada progenitor se encargaría de cumplir uno de sus deseos.

Según detalló la modelo, la adolescente le pidió una fiesta a ella y un viaje al extranjero a su padre. De esta manera, la celebración y la experiencia fuera del país serían dos obsequios distintos para conmemorar sus quince años.

"Se van a ir de viaje. A mí me pidió la fiesta y a mí me pidió el viaje. Se van a Japón, cada uno tiene algo especial para ella", manifestó en 'Más espectáculos'.

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