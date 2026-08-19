HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

GORE de La Libertad pagó más de S/11 mil a César Acuña por vacaciones truncas tras su fallida candidatura presidencial

La entidad regional explicó que el desembolso responde a un procedimiento establecido por ley para todo funcionario que cesa en el cargo. El propio Acuña anunció que donará el dinero, pese a que aseguró no haberlo solicitado.

Acuña recibirá un pago de S/11,161.94 por concepto de vacaciones truncas correspondientes a su gestión. Foto: difusión
Acuña recibirá un pago de S/11,161.94 por concepto de vacaciones truncas correspondientes a su gestión. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno Regional de La Libertad reconoció, mediante una resolución gerencial, el pago de S/11,161.94 a favor del exgobernador César Acuña. El monto corresponde a vacaciones truncas acumuladas durante su gestión al frente de la región, la cual culminó en octubre de 2025 cuando renunció al cargo para postular a la presidencia de la República. Acuña no logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones generales de 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

El gerente de administración de la entidad regional, Jobito Flores Mariños, indicó a RPP que el pago no fue pedido directamente por Acuña. Precisó que se trata de un trámite que la ley aplica a todo trabajador que deja sus funciones, sin excepción. El funcionario descartó que exista alguna irregularidad en el proceso.

TE RECOMENDAMOS

MINISTROS DE KEIKO EN CONTRADICCIONES Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Acuña ejerció como gobernador regional durante 2 años, 9 meses y 12 días. Asumió el cargo el 1 de enero de 2023 y lo dejó el 13 de octubre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia para participar en la contienda presidencial. Durante ese periodo, el exgobernador acumuló 85.41 días de vacaciones. Flores Mariños señaló que Acuña sí hizo uso de parte de ese descanso: un total de 62 días. Por esa razón, la entidad solo le pagó la diferencia, que equivale a 23.41 días no gozados.

PUEDES VER: Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

lr.pe

Acuña anunció que donará el dinero

Tras la difusión de la resolución, el exgobernador emitió un pronunciamiento a través de su página oficial. En el comunicado, informó su decisión de donar el íntegro del monto que le pagará el Gobierno Regional de La Libertad.

El exgobernador insistió en que la solicitud del pago no partió de él. Según su versión, el trámite se activó de forma automática como parte del procedimiento administrativo que sigue la entidad con cualquier funcionario que deja su puesto.

El caso se conoció luego de que RPP accediera a la resolución y consultara directamente con el área de administración del GORE La Libertad. La entidad regional remarcó que el pago de vacaciones truncas no constituye ningún tipo de irregularidad, pues está amparado en la normativa laboral vigente para el sector público.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida

Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida

LEER MÁS
César Acuña tras reunión con Keiko Fujimori: "Es el momento para que coloque a las mejores personas"

César Acuña tras reunión con Keiko Fujimori: "Es el momento para que coloque a las mejores personas"

LEER MÁS
Keiko recicla a los operadores de Fujimori, Acuña y Boluarte para la transferencia de gobierno

Keiko recicla a los operadores de Fujimori, Acuña y Boluarte para la transferencia de gobierno

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

LEER MÁS
Harvey Colchado cuestiona distribución de recursos en la PNP: "No tienen ni un sol para gasto de inteligencia"

Harvey Colchado cuestiona distribución de recursos en la PNP: "No tienen ni un sol para gasto de inteligencia"

LEER MÁS
Ministro de Vivienda se reunió con “Cholo Dolmos”, exrecluso condenado por extorsión

Ministro de Vivienda se reunió con “Cholo Dolmos”, exrecluso condenado por extorsión

LEER MÁS
Alertan que sistema de la PNP fue alterado y cifra de "500 muertos más" otorgada por ministro no es real

Alertan que sistema de la PNP fue alterado y cifra de "500 muertos más" otorgada por ministro no es real

LEER MÁS
Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025