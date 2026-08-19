GORE de La Libertad pagó más de S/11 mil a César Acuña por vacaciones truncas tras su fallida candidatura presidencial

Acuña recibirá un pago de S/11,161.94 por concepto de vacaciones truncas correspondientes a su gestión. Foto: difusión

Acuña recibirá un pago de S/11,161.94 por concepto de vacaciones truncas correspondientes a su gestión. Foto: difusión

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El Gobierno Regional de La Libertad reconoció, mediante una resolución gerencial, el pago de S/11,161.94 a favor del exgobernador César Acuña. El monto corresponde a vacaciones truncas acumuladas durante su gestión al frente de la región, la cual culminó en octubre de 2025 cuando renunció al cargo para postular a la presidencia de la República. Acuña no logró pasar a la segunda vuelta en las elecciones generales de 2026.

El gerente de administración de la entidad regional, Jobito Flores Mariños, indicó a RPP que el pago no fue pedido directamente por Acuña. Precisó que se trata de un trámite que la ley aplica a todo trabajador que deja sus funciones, sin excepción. El funcionario descartó que exista alguna irregularidad en el proceso.

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Acuña ejerció como gobernador regional durante 2 años, 9 meses y 12 días. Asumió el cargo el 1 de enero de 2023 y lo dejó el 13 de octubre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia para participar en la contienda presidencial. Durante ese periodo, el exgobernador acumuló 85.41 días de vacaciones. Flores Mariños señaló que Acuña sí hizo uso de parte de ese descanso: un total de 62 días. Por esa razón, la entidad solo le pagó la diferencia, que equivale a 23.41 días no gozados.

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Acuña anunció que donará el dinero

Tras la difusión de la resolución, el exgobernador emitió un pronunciamiento a través de su página oficial. En el comunicado, informó su decisión de donar el íntegro del monto que le pagará el Gobierno Regional de La Libertad.

El exgobernador insistió en que la solicitud del pago no partió de él. Según su versión, el trámite se activó de forma automática como parte del procedimiento administrativo que sigue la entidad con cualquier funcionario que deja su puesto.

El caso se conoció luego de que RPP accediera a la resolución y consultara directamente con el área de administración del GORE La Libertad. La entidad regional remarcó que el pago de vacaciones truncas no constituye ningún tipo de irregularidad, pues está amparado en la normativa laboral vigente para el sector público.