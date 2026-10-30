Ministerio Público alerta a conductores ebrios con canción viral de Milenka Nolasco: “¡Podrías terminar en prisión!” La influencer Milenka Nolasco, quien ha sido objeto de memes tras un video viral donde desafina al interpretar 'Señor carcelero', es la nueva protagonista de un video del Ministerio Público.

La influencer y cantante Milenka Nolasco ha sido víctima de memes en redes sociales, luego de que se viralizara un video de ella interpretando 'Señor carcelero', donde no mide su ímpetu y termina desafinando en pleno show de Los 4 de la Cumbia, agrupación a la que pertenece desde hace dos meses.

Desde entonces, Milenka Nolasco, quien sorprendió con su donación a la Teletón, ha recibido todo tipo de comentarios. Algunos la han comparado con ‘Senderito’ de La Bella Luz, mientras que otros han asegurado que dejaron de tomar bebidas alcohólicas por su culpa. Incluso la misma creadora de contenido ha bromeado sobre su audio viral.

La curiosa referencia a Milenka Nolasco en campaña del Ministerio Público

Pero lo que pocos se imaginaron es que el Ministerio Público iba a utilizar el audio viral de Milenka Nolasco para lanzar una advertencia a los conductores que pretenden manejar en estado etílico, haciendo recordar el artículo 274 del Código Penal.

"¡Hay canciones que animan la fiesta y otras que te quitan las ganas! Pero hay algo que nunca cambia: si tomas, no manejes. ¡Podrías terminar en prisión!", es el mensaje que compartió el Ministerio Público y generó diversas reacciones.

"Gracias Milenka, cero detenidos en las Comisarías a nivel nacional", "Buena campaña para que ya no tomen, jajaja", "Lo puse de alarma, ahora me levanto antes que suene", "Gracias Milenka, voy por mi vaso de agua", "La cuenta oficial del MP jajaja, suban de sueldo al que hizo esto", "Con Milenka cantando ni ganas de salir" y "Esa canción me previno de la resaca, gracias Milenka"; fueron algunas de las reacciones que acompañan al video de la institución pública.