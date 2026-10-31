Magaly Medina habla de su futuro en la TV y revela si renovará o no contrato con ATV para el 2027: “Me han ofrecido irme a otros canales” Magaly Medina celebró 29 años de carrera el 30 de octubre y aspira a alcanzar las tres décadas en la televisión. Recientemente, habló sobre su futuro en el entretenimiento.

Magaly Medina cumplió 29 años de carrera televisiva el pasado 30 de octubre y espera llegar a las tres décadas en la pantalla chica. En una reciente charla con Ric La Torre y Mónica Cabrejos, la siempre polémica conductora de ATV reveló que le gustaría seguir vigente en el mundo del entretenimiento y confesó que ha recibido propuestas de otros canales para el 2027.

Medina, quien reveló por qué no llegó a tener hijos con Alfredo Zambrano, aseguró que en el 2027 seguirá en las pantallas chicas, pues desea llegar a los 30 años de carrera. Asimismo, indicó que su programa 'Magaly TV, la firme' seguirá transmitiéndose en el Canal 9.

“Yo voy a cumplir mis 30 años al aire, lo voy a cumplir aquí en ATV. No me estoy yendo a ningún otro canal. Yo agradezco las ofertas. Sí, me han ofrecido irme a otros canales, pero yo he dicho que por una razón sentimental me voy a quedar en ATV”, expresó la noche del viernes 30 de octubre.

¿Por qué Magaly Medina renovó contrato con ATV?

Magaly Medina, quien preocupó a sus fans por bajar de peso drásticamente, sorprendió al hablar de su futuro televisivo y reveló la razón por la que continuará en el Canal 9. “ATV fue mi casa cuando yo me inicié. Cuando me levantan la señal de Latina, cuando salen los Winter y entra Baruch, ellos decían: ‘La primera que vamos a botar de acá con todas sus cosas es a Magaly’. Antes que me botaran, yo me fui. El canal me recibió acá otra vez”, recordó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Medina se mostró agradecida por el respaldo que recibió por parte del dueño de ATV cuando se quedó fuera de Latina. “A la primera persona que yo llamo a decirle que me han levantado el programa es Ángel González, dueño de mi canal, y me dijo: ‘Por supuesto, salte de ese contrato’, porque tenía contrato hasta fin de año. ‘Salte de ese contrato lo más rápido que puedas y te vienes acá’. Es mi agradecimiento a alguien que siempre ha estado a mi lado. Es lealtad”, añadió.

Magaly Medina agradece a dueño de ATV

Finalmente, la presentadora de televisión recalcó que ve a Remigio Ángel González González como su figura paterna, ya que cuando estuvo en la cárcel, lo llamaba todos los días para pedirle que le saque de prisión.

“Para mí es como otro papá. Por eso yo soy malcriada con él. Soy berrinchuda. Sí, le hago berrinche, él ya me conoce, ya sabe. Es la persona que yo llamaba y él movió cielo y tierra. Me puso los mejores abogados y los pagó todos. A partir de esa fecha él paga mis juicios”, agregó muy conmovida.