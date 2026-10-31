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Natalie Vértiz impacta con transformación en Neytiri de ‘Avatar’ por Halloween: “No saben los años que llevaba queriendo convertirme”

Natalie Vértiz sorprendió en redes sociales al caracterizarse como Neytiri, protagonista de 'Avatar'. La modelo reveló que llevaba varios años esperando la oportunidad de lucir como el personaje.

Natalie Vértiz recibe elogios en las redes por su caracterización de Neytiri de la película 'Avatar'. Composición LR. Instagram
Natalie Vértiz recibe elogios en las redes por su caracterización de Neytiri de la película 'Avatar'. Composición LR. Instagram
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Natalie Vértiz llamó la atención de sus seguidores al mostrar su transformación en Neytiri, uno de los personajes más reconocidos de la película 'Avatar'. La modelo aprovechó la celebración de Halloween para cumplir un deseo que tenía pendiente desde hace varios años y compartió fotografías del resultado.

La caracterización estuvo inspirada en el rol interpretado por Zoe Saldaña en la saga cinematográfica del director James Cameron. Además de mostrar su apariencia, la exreina de belleza expresó su entusiasmo por la experiencia, explicó la conexión especial que tiene con el personaje y reconoció el trabajo de la maquilladora Sandra Llosa.

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¿Por qué Natalie Vértiz eligió disfrazarse de Neytiri de 'Avatar'?

La exreality contó que convertirse en aquel personaje era un deseo que tenía desde hacía varios años. Según explicó en su publicación de Instagram, sus seguidores solían comentarle que tenía parecido con la protagonista de 'Avatar', por lo que desde entonces había considerado realizar una caracterización inspirada en ella.

"No saben los años que llevaba queriendo convertirme en Neytiri", escribió la modelo al compartir las imágenes de su transformación. También manifestó cuánto disfrutó cada etapa del proceso y dejó en evidencia su admiración por el universo creado por el director de 'Terminator'.

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Natalie Vértiz como Neytiri de 'Avatar'. Composición LR. Instagram

Natalie Vértiz como Neytiri de 'Avatar'. Composición LR. Instagram

Natalie Vértiz arrasa en Instagram con su disfraz de Halloween

La transformación de la modelo en Neytiri también permitió reconocer el trabajo de la maquilladora Sandra Llosa, quien estuvo a cargo de conseguir la apariencia inspirada en el personaje de 'Avatar'. La exparticipante de 'Esto es guerra' agradeció su participación y destacó el talento de la profesional durante la experiencia.

Las fotografías compartidas por la conductora generaron diversas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa por el resultado de la caracterización. Entre los comentarios que recibió en Instagram destacaron mensajes como "¡Qué tal look!" e "¡Increíble!", con los que sus admiradores elogiaron su disfraz para Halloween.

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