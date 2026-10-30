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Suhaila Jad acusa a André Carrillo de nuevas faltas de respeto: “No te perdono que me expusieras a la burla de otras mujeres”

La modelo española Suhaila Jad detalló en Instagram diversas faltas de respeto y humillaciones que sufrió durante su romance, asegurando que no perdonará las infidelidades de Carrillo.


A pesar de su dolor, Suhaila Jad afirma que no desea el mal a su expareja, subrayando que las decisiones del futbolista fueron conscientes y egoístas. Foto: Instagram.
A pesar de su dolor, Suhaila Jad afirma que no desea el mal a su expareja, subrayando que las decisiones del futbolista fueron conscientes y egoístas. Foto: Instagram.
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Tras 12 años de romance y tres hijos en común, Suhaila Jad anunció el fin de su romance con André Carrillo en mayo del 2026. Desde entonces, la modelo española no ha dejado de exponer al futbolista peruano con extensos mensajes donde deja notar diversas faltas de respeto a su familia. Este viernes 30 de octubre, la europea volvió a cuestionar al padre de sus hijos.

Mediante su cuenta de Instagram, Suhaila Jad enumeró las razones por las que no piensa perdonar a André Carrillo, entre ellas que el futbolista peruano habría hecho ingresar a diversas mujeres a la casa donde vivían sus hijos, así como hacerla quedar como loca frente a otras personas.

“No te perdono las faltas de respeto, no te perdono las humillaciones, no te perdono que me hayas robado años viviendo engañada, sabiendo perfectamente que nunca me hubiera quedado de haber sabido quién eras y las cosas que hacías”, manifestó en sus redes sociales.

Suhaila Jad lanzó fuertes críticas hacia André Carrillo en redes sociales.

Suhaila Jad lanzó fuertes críticas hacia André Carrillo en redes sociales. Foto: Instagram.

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Suhaila Jad arremete contra André Carrillo

Suhaila Jad, quien acusa a André Carrillo de haberle sido infiel, aseguró que no perdonará al deportista peruano por haber hecho compartir momentos con personas que eran testigos de sus traiciones y tampoco lo disculpará por todo el daño que les ha hecho a sus hijos.

“No te perdono que me expusieras a la burla de otras mujeres. No te perdono que permitieras que una madre de la escuela de mis hijos, con la que te escribías mensajes a mis espaldas, nos invitara a mi hijo y a mí a un cumpleaños. No te perdono las noches y noches que pasé sin poder dormir. No te perdono las secuelas que me ha dejado todo lo que me hiciste pasar. No te perdono mi agotamiento físico y psicológico cuando sabías perfectamente que mis hijos dependían de mí”, añadió.

Suhaila Jad arremete contra André Carrillo en redes sociales.

Suhaila Jad arremete contra André Carrillo en redes sociales. Foto: Instagram.

A pesar de todo, Suhaila Jad indicó que no le desea el mal a André Carrillo porque eso no la hará sentir mejor a ella. “Y sí, no soy rencorosa; te deseo que te vaya bien porque yo no me alegro del mal ajeno, ni me hace sentir mejor ver sufrir a nadie, ni eso borraría el daño que me hiciste”, indicó.

Finalmente, la modelo europea aseguró que todo lo que hizo André Carrillo con ella fue adrede. “Yo no perdono a quien libremente decidió destruirme. Porque lo tuyo no fue un error de esos que cualquiera puede cometer; lo tuyo fueron decisiones que tomaste de forma libre y egoísta, plenamente consciente de que atentaban contra la dignidad de una persona y sabiendo el dolor que podías causar. Y, simplemente, no te importó”, concluyó.

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