Eventos de Halloween 2026 en Lima: qué hacer, fechas, precios y dónde comprar entradas para este 31 de octubre y 1 de noviembre

Lima se prepara para celebrar Halloween 2026 con una cartelera de espectáculos y atracciones temáticas pensada para todas las edades. Desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, el público podrá elegir entre festivales familiares al aire libre, como recorridos de terror nocturnos.

Hay opciones que se adaptan a distintos presupuestos, desde aventuras prehistóricas con dinosaurios a escala real en el distrito de Surco, hasta los juegos mecánicos extremos en Comas y Chorrillos. Las entradas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales como Joinnus y con descuentos especiales a través de Cuponidad para quienes buscan asegurar su ingreso con anticipación.

Dinoplanet Fest 2026 llega a la capital para toda la familia

Bajo el concepto Un fin de semana ferozmente divertido, educativo y sin pantallas, Dinoplanet Fest 2026 propone cambiar las tablets y los videojuegos por una aventura jurásica interactiva para niños y adultos. El festival contará con dinosaurios gigantes en movimiento de tamaño real con los que el público podrá interactuar y fotografiarse a pocos pasos. Además, habrá experiencias paleontológicas lúdicas, dinoshow en vivo y juegos feriales.

La cita para disfrutar de Dinoplanet Perú será el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, de 12.00 p. m. a 6.00 p. m., en el estacionamiento Playa Norte del Jockey Plaza, y las entradas están a la venta en la plataforma Joinnus.

La Casa del Pánico 2026 en Comas promete aterrorizar a Lima Norte

Para los fanáticos del suspenso en Lima Norte, La Casa del Pánico 2026 en Mallplaza Comas convierte el centro comercial en un circuito de miedo del 15 de octubre al 1 de noviembre. La atracción sumerge a los asistentes en escenarios oscuros, pasadizos tenebrosos y encuentros cercanos con criaturas escalofriantes que acechan en cada rincón del recorrido.

El espectáculo ubicado en Mallplaza Comas abre sus puertas de lunes a jueves de 5.00 p. m. a 10.00 p. m., mientras que los viernes, sábados y domingos atiende de 3.00 p. m. a 10.00 p. m. Las entradas promocionales se pueden adquirir en Cuponidad desde S/16,90 (válido de lunes a jueves), S/21,90 para los fines de semana (viernes, sábado y domingo) y S/27,90 para la fecha especial de Halloween el sábado 31 de octubre.

El miedo se apodera de Lima Sur con el Festival del Terror 2026

La adrenalina nocturna se apodera del sur de Lima con el Festival del Terror 2026 en La Granja Villa, que se realizará del viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre en su local de Los Huertos de Villa, en Chorrillos. En un recinto de 35.000 m², el evento combina juegos mecánicos ilimitados con casas de terror extremas, escenarios interactivos, pasadizos de espanto, personajes caracterizados y zonas de fotografías temáticas.

Cada fecha ofrecerá cuatro horas continuas de terror, desde las 7.00 p. m. hasta las 11.00 p. m., con boletos disponibles tanto en la tienda virtual de La Granja Villa como en oferta por Cuponidad. El público puede elegir entre la entrada Light a S/75,90 (que incluye escenarios de terror interactivos, área de fotos, juegos mecánicos ilimitados y personajes únicos) o la Entrada General (Full Terror) a S/97,90 para acceder a la experiencia completa.