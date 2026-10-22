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¿A qué se dedicó Cristian Zuárez tras terminar su relación de 17 años con Laura Bozzo? Ganaba US$650 por 4 horas

El argentino Christian Zuárez reapareció para pedir que recen por la salud de Laura Bozzo, con quien mantuvo una relación de 17 años.

Christian Zuárez y Laura Bozzo terminaron por una infidelidad del argentino. Foto: Composición LR/Instagram
Christian Zuárez y Laura Bozzo terminaron por una infidelidad del argentino. Foto: Composición LR/Instagram
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Cristian Zuárez es tendencia en redes sociales luego de pedirles a los seguidores de su expareja, Laura Bozzo, que recen por la salud de la conductora de televisión. El empresario argentino se pronunció en el programa 'Desvelados' y expresó su preocupación por el estado de la presentadora de talk show. “Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”, manifestó.

El también cantante es recordado en Perú por la relación de 17 años que mantuvo con la comunicadora. Durante ese tiempo, la diferencia de edad entre ambos fue motivo de críticas y comentarios. Tras su separación en 2017, también recibió cuestionamientos de quienes lo calificaban de 'mantenido'. Por ello, muchos se preguntaron cómo continuó su vida y a qué se dedicó después de alejarse de la conductora.

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¿A qué se dedicó Cristian Zuárez tras el fin de su relación con Laura Bozzo?

Luego de que finalizó su relación con Laura Bozzo, que terminó por una infidelidad de su parte, Cristian Zuárez se alejó de la televisión y se enfocó en los negocios en Miami, Estados Unidos. El argentino incursionó en el rubro turístico con el alquiler de yates y embarcaciones para paseos por la bahía.

En una entrevista pasada en Trome, el extranjero contó detalles de esta actividad empresarial. Según su testimonio, alquilar una embarcación podía costar US$650 por cuatro horas. La tarifa correspondía al servicio ofrecido a los clientes y no necesariamente a una ganancia neta para el empresario, pues el mantenimiento y la operación de los vehículos acuáticos también generan gastos.

Zuárez también ha estado vinculado a otros proyectos comerciales y al mundo del espectáculo, donde trabajó como cantante, productor y representante artístico. Su experiencia en ese ámbito le permitió mantener contactos en la industria del entretenimiento, aunque después de su separación su actividad pública estuvo más relacionada con sus emprendimientos en Estados Unidos.

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Cristian Zuárez se casó con la argentina Adriana Miel

Después de su ruptura con Laura Bozzo, Cristian Zuárez volvió a encontrar el amor con Adriana Miel, una empresaria argentina con quien inició una relación sentimental. La pareja se casó en 2020 y comenzó una nueva etapa en Estados Unidos, donde ambos han estado vinculados a proyectos personales y comerciales.

Desde entonces, el exmodelo ha compartido parte de su vida junto a su esposa y ha continuado con sus actividades empresariales. Aunque su relación con Laura Bozzo quedó atrás, el argentino sigue siendo recordado por los años que pasó junto a la conductora y ahora vuelve a ocupar titulares por sus declaraciones sobre la salud de su expareja.

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