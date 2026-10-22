"Choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar": así informa la prensa mexicana sobre el delicado estado de salud de Laura Bozzo La prensa mexicana difundió reportes sobre el delicado estado de salud de Laura Bozzo, con presuntas complicaciones como choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar.

La conductora peruana Laura Bozzo vuelve a ocupar titulares en Méxicodebido a una serie de informaciones sobre su estado de salud, que describen posibles complicaciones médicas tras una emergencia abdominal y una intervención quirúrgica. Los reportes, difundidos por distintos medios de espectáculos, mencionan un cuadro delicado que habría requerido atención hospitalaria especializada.

Entre el 19 y el 21 de octubre de 2026, publicaciones de El Universal, Récord y TVNotas dieron a conocer detalles sobre la situación de la presentadora, incluidos presuntos diagnósticos de choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar. Aunque las noticias coinciden en señalar la gravedad del cuadro descrito, parte de la información procede del programa 'Venga la alegría' y no ha sido confirmada públicamente de manera independiente por los médicos tratantes.

La prensa mexicana alarma sobre el estado de salud de Laura Bozzo

La preocupación por Laura Bozzo aumentó el lunes 19 de octubre, cuando El Universal y Récord publicaron información sobre las complicaciones médicas que presuntamente enfrenta la conductora. Ambos medios recogieron reportes difundidos por 'Venga la alegría', donde se indicó que la presentadora habría presentado un cuadro de choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar.

De acuerdo con la información publicada, la periodista Elizabeth Curiel, jefa de información del programa televisivo, señaló que se habría tenido acceso a un estudio médico con detalles sobre la condición de la figura de televisión.

Por su parte, Récord amplió la cronología de los acontecimientos y situó el inicio de la emergencia el 13 de octubre, cuando Laura Bozzo habría presentado un problema abdominal que requirió atención urgente en Acapulco. Posteriormente, según esa publicación, fue trasladada al Hospital General de México, en Ciudad de México, para continuar con su atención médica.

El mismo medio recogió reportes sobre una presunta peritonitis, complicaciones respiratorias y otros hallazgos que involucrarían a los riñones y el hígado. También se mencionaron un posible colapso del pulmón izquierdo, lesiones bronquiales y un supuesto aumento del tamaño del corazón.

La cobertura de TVNotas, publicada el 21 de octubre, añadió una valoración médica sobre los riesgos asociados con el cuadro descrito. En su información, el medio entrevistó al cirujano Arturo Cándido, quien explicó las posibles consecuencias de un choque séptico y de las complicaciones pulmonares.

El médico se refirió a la gravedad que pueden alcanzar estas afecciones cuando comprometen la respiración y el funcionamiento de distintos órganos.

Otro aspecto destacado por la prensa mexicana es la falta de declaraciones públicas de las hijas de Laura Bozzo. El Universal señaló que, hasta el momento de su publicación, no se habían pronunciado sobre los reportes médicos. Sin embargo, la ausencia de comentarios familiares no confirma ni desmiente las complicaciones descritas.

¿Cómo evoluciona Laura Bozzo?

La evolución de Laura Bozzo continúa siendo una cuestión que requiere información médica verificable. Los artículos publicados entre el 19 y el 21 de octubre describen un cuadro delicado, pero se apoyan principalmente en reportes indirectos y no ofrecen un parte médico público que permita confirmar la situación de la presentadora en cada momento.

Uno de los puntos más relevantes es la presunta utilización de ventilación mecánica. Según la información difundida por TVNotas, la conductora habría necesitado asistencia respiratoria debido a las complicaciones pulmonares reportadas.

También se ha mencionado la posibilidad de una evolución desfavorable por la combinación de una infección grave y problemas respiratorios. El choque séptico puede afectar la circulación sanguínea y comprometer órganos vitales, mientras que la neumonía puede dificultar la oxigenación.

La hipertensión pulmonar, por su parte, implica un aumento de la presión en los vasos sanguíneos de los pulmones y puede incrementar el esfuerzo del corazón.



