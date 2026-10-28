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Alfredo Adame se retracta tras anunciar la muerte de Laura Bozzo con insólito mensaje: "No la dejaron entrar al cielo"

Alfredo Adame eliminó la publicación en la que daba por fallecida a la conductora peruana, pero sorprendió con un nuevo mensaje que generó indignación entre sus seguidores.

Alfredo Adame y Laura Bozzo
Alfredo Adame y Laura Bozzo
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Alfredo Adame volvió a protagonizar una controversia en redes sociales luego de anunciar equivocadamente la muerte de Laura Bozzo, quien permanece hospitalizada en México. Aunque la familia de la presentadora desmintió rápidamente la información, el actor mexicano decidió publicar una broma sobre lo ocurrido, provocando una ola de cuestionamientos por parte de los internautas.

El incidente ocurrió este miércoles 28 de octubre, cuando Adame compartió en Instagram un mensaje de despedida dedicado a la conductora peruana. Sin embargo, tras confirmarse que se trataba de una noticia falsa, eliminó la publicación y difundió el comunicado de la familia, aunque posteriormente lanzó un comentario que desató nuevas críticas.

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Alfredo Adame lanza polémica broma sobre Laura Bozzo tras falsa noticia

Lejos de ofrecer una disculpa pública por difundir información no confirmada, Alfredo Adame utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que fue interpretada por numerosos usuarios como una burla hacia la delicada situación de salud de Laura Bozzo.

“De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, escribió el también conductor de televisión.

La publicación provocó reacciones divididas. Mientras algunos seguidores tomaron el comentario con humor, otros cuestionaron que el mexicano bromeara sobre la muerte de una persona que continúa recibiendo atención médica.

“¿Qué burla es esta? Con eso no se juega”, expresó un usuario. Otra internauta también manifestó su indignación: “Ay Adame, nunca aprendes... Cuidado y la vida da un giro inesperado, con los humanos no se juega”.

Además, algunos seguidores reconocieron que habían creído la primera publicación del actor e incluso compartieron la falsa noticia con sus familiares.

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