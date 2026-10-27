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Espectáculos

Simple Plan junto a 6 Voltios en concierto: fecha, lugar, setlist, precio de las entradas y todo lo que debes saber del gran evento

Simple Plan regresa a Lima para ofrecer un explosivo concierto en Costa 21 junto a All Time Low, seis Voltios y Gamepad. Conoce aquí cuándo inicia la preventa, el posible setlist de la presentación y todos los detalles del show.

Simple Plan regresa a Perú tras 10 años de su último concierto. Composición LR. Instagram.
Simple Plan regresa a Perú tras 10 años de su último concierto. Composición LR. Instagram.
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¡Vuelve la fiebre del pop punk al Perú! La reconocida banda canadiense Simple Plan confirmó su esperado regreso al país para ofrecer un espectáculo lleno de energía y nostalgia que promete reunir a miles de fanáticos del rock alternativo. En esta ocasión, la agrupación compartirá escenario en un festival sin precedentes junto a referentes del género como All Time Low, 6 Voltios y Gamepad.

Con más de 25 años de trayectoria artística, el cuarteto integrado por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre mantiene intacto su característico espíritu rebelde. Los seguidores podrán cantar a todo pulmón los himnos que marcaron su adolescencia y celebrar la vigencia de una agrupación que continúa conquistando a nuevas generaciones.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Simple Plan?

El gran reencuentro de Simple Plan con su fanaticada peruana está pactado para el próximo 6 de mayo de 2027. El escenario elegido para esta potente descarga musical será la explanada de Costa 21, ubicada en el circuito de playas del distrito de San Miguel, un recinto ideal para albergar a los miles de asistentes que se darán cita en esta fiesta del pop punk.

Esta presentación significará una nueva oportunidad para ver en vivo a una de las bandas más representativas de las últimas décadas tras diez años de ausencia en el país. La jornada musical promete ser una experiencia de principio a fin, combinando un despliegue escénico de primer nivel frente al mar con los coros masivos de sus fieles seguidores.

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¿Cuál será el playlist de la banda que marcó la generación de los 2000?

Durante la velada, Simple Plan hará un repaso por las canciones que conquistaron al mundo en la década de los 2000 y que han consolidado su carrera internacional. El repertorio oficial tendrá como grandes protagonistas a clásicos infaltables de la talla de 'Welcome to My Life', 'Perfect', 'I'm Just a Kid' y 'Addicted'.

Asimismo, la banda canadiense hará vibrar el recinto de San Miguel con otros temas que siguen vigentes en las plataformas digitales y en la memoria de sus fanáticos. Entre las piezas que completarán el esperado setlist de la noche destacan éxitos como 'Shut Up!', 'Untitled (How Could This Happen to Me?)', 'Summer Paradise' y 'Jet Lag'.

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¿Qué bandas acompañarán a Simple Plan en el show?

La cartelera de este concierto contará con invitados de lujo tanto de la escena internacional como local. Desde Estados Unidos llegará All Time Low, otra de las agrupaciones fundamentales del pop punk mundial, que se sumará a esta jornada para encender el escenario con su potente repertorio.

Por su parte, la cuota nacional estará encabezada por 6 Voltios, una de las bandas más emblemáticas e históricas del punk rock peruano, que pondrá a saltar y cantar a todos los presentes con sus temas más populares. Finalmente, Gamepad será la encargada de completar esta explosiva alineación musical.

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Zonas y precios para el concierto de Simple Plan

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket. La preventa exclusiva arrancará desde el 30 hasta el 31 de octubre, etapa en la que los fanáticos podrán acceder a un descuento de hasta el 15% pagando con tarjetas Interbank.

Por el momento, la productora encargada del espectáculo no ha detallado los precios oficiales ni la distribución de las zonas dentro de Costa 21. Se espera que en las próximas horas se publique el mapa oficial del recinto y el tarifario completo para el inicio de la venta de boletos.

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