Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE habría detenido a más de 35 personas cerca a un escuela en EE.UU.: ¿Esto es legal? Activistas denuncian detenciones de ICE en escuelas de Riverside, donde aproximadamente 40 personas fueron arrestadas cerca de Home Gardens Academy.

ICE habría detenido a más de 35 personas cerca a un escuela en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

ICE habría detenido a más de 35 personas cerca a un escuela en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un grupo de activistas reveló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían detenido a aproximadamente 40 personas en las inmediaciones de una escuela del condado de Riverside. Esto genera gran preocupación sobre la presencia de estos agentes en zonas donde deberían ser intangibles.

Estos operativos migratorios cerca de centros educativos no solo generan temor entre los padres de familia, sino en los estudiantes que sienten terror al ir a sus escuelas y encontrarse con ellos.

ICE detuvo a más de 35 personas cerca de una escuela

El arresto de las 40 personas ocurrió cerca de Home Gardens Academy, ubicada en el 13550 de Tolton Avenue, en la ciudad de Corona. La organización indicó que fueron los propios estudiantes quienes vieron a los agentes arrestar a sus padres.

Otras familias se preguntaron cómo recoger a sus hijos de la escuela sin el temor de encontrarse a los agentes del ICE y a raíz de ello, organizaciones comunitarias buscan establecer contacto con el Distrito Escolar Unificado de Corona para saber las medidas que prevé implementar para proteger a los estudiantes.

Se reportaron otros operativos del ICE en el condado de Riverside

Luz Gallegos, quien dirige TODEC, una organización comunitaria que apoya a los inmigrantes, indicó que recibió una serie de reportes de la presencia del ICE en Corona, Home Gardens, Perris, Moreno Valley y otras ciudades del condado de Riverside. Además, indicó que algunos operativos de inmigración se iniciaron a partir de las 2.00 a. m., de acuerdo a testimonios recogidos en el condado de Riverside.

Gallegos reconoció que le preocupa el efecto de los operativos del ICE en las comunidades inmigrantes y la incertidumbre que dejan en las familias. Asimismo, TODEC reportó que se han realizado al menos cinco operativos e incidentes vinculados a actividad migratoria en escuelas y universidades durante octubre.

Escuelas se unen para detener la intervención del ICE y apoyar a familias inmigrantes

Las escuelas del distrito han comunicado a los padres sobre los protocolos que deben seguir en situaciones de emergencia. Debido al incremento de la actividad del ICE en el sur de California, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) organizó el 23 de octubre de 2026 un seminario virtual en español.

Durante este encuentro se brindó orientación a las familias sobre qué hacer si los padres no están disponibles para cuidar a sus hijos. Además, ofrecieron información legal en el ejercicio para orientar a las familias sobre cómo organizar el cuidado de los menores durante una ausencia temporal.

Los especialistas recomendaron a las familias tener documentos importantes a la mano como actas de nacimiento, tarjetas del Seguro Social, pasaportes y registros médicos y escolares; también a designar una persona de confianza para cuidar a sus hijos.