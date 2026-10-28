Marco Romero atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística tras confirmar que representará al Perú en la competencia folclórica del Festival Internacional Viña del Mar. Sin embargo, lejos de encasillarse únicamente en el festejo y los valses que lo consolidaron a nivel nacional, el intérprete sorprendió al anunciar su interés por explorar nuevos sonidos tropicales en el corto plazo.

A la par de su preparación para conquistar al exigente público de la Quinta Vergara, el creador del himno 'Porque yo creo en ti' viene promocionando la reedición de emblemáticos temas criollos junto a su sencillo inédito 'No te necesito más', trabajado con Óscar Cavero. Además, el músico adelantó que se reencontrará con sus seguidores el 27 de noviembre en La Estación de Barranco.

Marco Romero revela por qué quiere incursionar en la cumbia y su vínculo con Los Pakines

Aunque el público lo identifica principalmente como un referente de la música criolla, Romero dejó abierta la posibilidad de dar un giro en su repertorio. El cantautor recordó que en su álbum 'Esquina Perú' ya se había atrevido a experimentar tanto en una salsa como un bolero cantinero, inspirados en la esencia de su barrio. Pero ahora su próximo gran objetivo apunta directamente al género más popular del país.

“Tengo muchísimas ganas de grabar una cumbia, pero una cumbia tradicional, una cumbia que ya la gente haya bailado hace algunos años”, confesó el artista, quien reveló además la herencia familiar que lo une a este ritmo tropical. “Mi tío fue fundador de Los Pakines, Óscar Bellido. Y tengo ese sabor de la cumbia, me gusta mucho. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que en algún momento lo haré de todas maneras”, sentenció con entusiasmo.

Romero celebra su pase a Viña del Mar mientras conquista a los jóvenes con clásicos criollos

Sobre su clasificación a Viña del Mar, el intérprete detalló que buscará la ansiada Gaviota de Plata con 'Muévete', un contagioso festejo lanzado en julio con el que sueña igualar el impacto que logró con 'Porque yo creo en ti' durante la fiebre del Mundial. “Sentía que ‘Muévete’ tiene algo distinto, algo que contagia, que pega. Funciona desde la letra y lo comercial. Es un festejo muy bacán que te invita a bailar. Te dice que hemos nacido con movimiento en el cuerpo desde la barriga de mamá”, explicó.

Finalmente, Marco Romero destacó la gran acogida que vienen teniendo sus recientes versiones de 'Cuando llora mi guitarra', 'Mal paso' y 'Nuestro secreto'. Canciones que fueron extraídas y masterizadas a partir de un concierto en vivo en el Gran Teatro Nacional. “La musicalidad que estamos usando es actual; son guitarristas de hoy que tienen otra pulsación y otro sentir. He sentido que hay mucha juventud buscando la tradición para aprender. Y encontrar esa sonoridad de esquina, de barrio, que no la perderé jamás”, concluyó.