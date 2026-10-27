Magaly Medina critica a Paolo Guerrero tras coincidir en la Plaza de Acho: "La próxima, que compre su entrada" Magaly Medina se refirió a su inesperado encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho y lanzó un comentario sobre el acceso del futbolista a una zona reservada para invitados.

Magaly Medina volvió a llamar la atención tras pronunciarse sobre su encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho. La conductora de ATV lanzó una indirecta al delantero de Alianza Lima al comentar que el futbolista pasó por un sector del recinto taurino donde no se paga entrada. El episodio ocurrió el domingo 25 de octubre y generó comentarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que ambos aparecen en el mismo lugar.

La coincidencia también despertó interés por los antecedentes entre ambas personalidades, quienes protagonizaron un mediático enfrentamiento judicial en 2008. Consultada sobre el episodio por 'Trome', Medina aseguró que nunca antes había visto al 'Depredador' en Acho y aclaró que su presencia no afectó su jornada. Por su parte, Guerrero explicó al mismo medio que asistió por primera vez a una corrida de toros y reveló que su afición por este espectáculo nació gracias a su padre.

Magaly Medina se pronuncia tras su encuentro con Paolo Guerrero

La conductora de 'Magaly TV, la firme' no dejó pasar la oportunidad de comentar el encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho. Durante una conversación sobre las imágenes que circularon en internet, la conductora explicó que ambos no estuvieron exactamente frente a frente, sino que el futbolista pasó por una zona del callejón desde la que ella podía observar quiénes transitaban por ese sector del recinto.

La periodista precisó que se encontraba en la barrera del tendido 6 y señaló que por el lugar donde pasó el delantero suelen circular integrantes de la prensa, ganaderos y algunos invitados. Cuando le preguntaron si el futbolista había pagado para acceder a esa área, respondió que allí no se cobra entrada. Después, lanzó una frase que generó comentarios por el historial que mantiene con el deportista: "La próxima, que compre su entrada".

Paolo Guerrero revela detalle de su presencia en la Plaza de Acho

'El depredador' salió a explicar las razones que lo llevaron a visitar la Plaza de Acho. El delantero de Alianza Lima señaló que asistió por primera vez a un espectáculo taurino y que su interés por esta tradición está relacionado con la historia de su familia, especialmente con su padre, quien en algún momento se dedicó a la tauromaquia.

"Un lindo espectáculo, en realidad. Mi primera experiencia. Mi papá en algún momento fue torero y es la primera vez que estamos aquí", expresó el atacante al referirse a su visita al recinto limeño. Guerrero también contó que su acercamiento a este mundo comenzó cuando era niño, pues veía videos relacionados con las corridas y aprendió sobre esta actividad a través de su padre.