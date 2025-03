Leslie Stewart, reconocida actriz y presentadora peruana, sorprendió al revelar detalles inéditos del aterrador momento en el que fue víctima de un tiroteo. En esa línea, en una reciente entrevista con la conductora Milagros Leiva en el programa digital 'Vida y milagros', la artista abrió su corazón y compartió por primera vez cómo vivió aquel impactante episodio que puso en riesgo su vida y la de un amigo suyo, quien en aquella oportunidad se encontraba acompañándola tras salir de fiesta.

La también exconductora de televisión describió el incidente como una experiencia vertiginosa y aterradora. "Todo es muy rápido, eran las 5 de la mañana (...) estaba con un amigo (en su auto), todo era cero estrés", relató, evidenciando la inesperada naturaleza del ataque. A pesar del tiempo transcurrido, Leslie Stewart confesó que el recuerdo sigue latente, dejando en claro que aquel disparo marcó un antes y un después en su vida.

¿Qué dijo Leslie Stewart sobre el disparo que recibió?

Durante la conversación con Milagros Leiva, Leslie Stewart narró con gran detalle cómo se dio cuenta de que había sido alcanzada por una bala. La actriz recordó que aquella madrugada se encontraba en el auto de un amigo, disfrutando de un momento de tranquilidad, cuando de repente se desató una balacera.

“Todo era cero estrés, cero hora de llegada, no tenía hijos en ese momento, no tenía hora de llegada. De pronto, sentimos los balazos, porque fueron varios, y siento algo, fue como '¿me ha caído un balazo?' y él me dijo '¿cómo te va a caer un balazo?'", relató. Sin embargo, lo que al principio pareció una sensación confusa pronto se convirtió en una dolorosa realidad.

Stewart explicó que la bala ingresó por el asiento trasero del vehículo, atravesó un parlante y terminó impactándola a ella. “A mi amigo no le cayó (el disparo). (El disparo) entró por el asiento de atrás, había un parlante y entró por el asiento y me cayó a mí”, contó. En ese momento, el desconcierto dio paso al miedo, pues al inclinarse para revisarse, su amigo confirmó lo que parecía imposible. “¡Au!, no, sí, tengo algo en la espalda y él me dice que me incline y ahí es cuando me toca y siente la sangre y me dice 'sí, te ha caído un balazo'”, recordó la actriz.