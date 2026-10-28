Elecciones intermedias en EE.UU.: ¿El ICE puede realizar operativos durante las previas de la midterms 2026? Esto revelaron Organizaciones de derechos civiles en EE.UU. presentaron una demanda federal para prohibir la presencia de agentes del ICE en centros de votación.

Nuevamente la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puedan irrumpir los centros de votación en Estados Unidos ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos civiles. A pocos días de los comicios intermedios, la coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda federal para impedir su presencia en las urnas.

Presentan demanda federal para frenar al ICE en las midterms 2026

Diversas organizaciones que defienden los derechos civiles de los ciudadanos en EE.UU. presentaron una demanda ante el tribunal federal para impedir que el gobierno despliegue agentes del ICE y otros efectivos federales en los centros de votación e incluso cerca de estos recintos durante las elecciones de medio término.

Los demandantes aclaran que presentaron esta demanda luego de que el gobierno de Trump buscara imponer a los agentes en los comicios para atrapar a la mayor cantidad de inmigrantes legales, lo que generó temor entre los votantes por la posibilidad de encontrarse con agentes armados.

Las organizaciones que impulsan la acción judicial indican que la presencia de fuerzas federales podría intimidar a los electores latinos y otras minorías, además de entrar en conflicto con las normas que protegen la participación electoral.

Los demandantes exigen que la Justicia prohíba de manera expresa el despliegue de agentes del ICE en las inmediaciones de los lugares de votación, debido a que existe el riesgo de que las personas habilitadas no participen en las elecciones por el temor.

Organizaciones civiles advierten sobre la intimidación electoral que puede generar el ICE

En un comunicado publicado el 18 de septiembre, Latino Justice, una organización dedicada a la defensa de los derechos civiles y la justicia racial explicó que la demanda busca proteger la libertad del voto y garantizar que todas las comunidades puedan participar de la democracia sin temor.

El documento también detalla que la principal preocupación la sufren los votantes negros, latinos, asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico, así como inmigrantes, ciudadanos naturalizados y miembros de familias cuyos integrantes tienen diversas situaciones migratorias.