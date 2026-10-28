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Denuncian constitucionalmente a ministro Rafael Belaúnde por presuntas contrataciones ilegales en cargos públicos

La denuncia, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones, menciona la designación de tres funcionarios cuestionados: dos por no cumplir con los requisitos necesarios para sus puestos y una por presuntos actos de corrupción.

Ministro Rafael Belaúnde es denunciado ante la SAC | Foto: difusión.
Ministro Rafael Belaúnde es denunciado ante la SAC | Foto: difusión.
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Un ministro enfrenta una denuncia constitucional por presuntos actos ilícitos. Se trata de Rafael Belaúnde, titular de la cartera de Defensa, quien ha sido denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) de la Cámara de Diputados por presuntamente haber designado de manera irregular a tres personas en cargos públicos.

La denuncia, dada a conocer por el portal Epicentro, se sustenta en tres hechos: la designación de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa; el nombramiento de Beny Vásquez como vicepresidente del Consejo Directivo de la Caja Militar Policial; y la contratación de Maritza Manturano como jefa de asesores del Despacho Ministerial, quien es investigada por el caso de la red de servidores fantasmas en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. (EMILIMA). Las tres bajo el aval de Belaúnde.

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Según la acusación, ni Eufracio León ni Beny Vásquez cumplirían con el perfil requerido para desempeñar las funciones asignadas. En el primer caso, la denuncia cita reportes periodísticos que apuntarían a un trasfondo político en la designación del funcionario. Cabe señalar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Eufracio León milita actualmente en Libertad Popular, partido por el que Rafael Belaúnde postuló a la presidencia de la República.

En cuanto a Beny Vásquez, la denuncia sostiene que el funcionario no cuenta con formación profesional en materia administrativa ni económico-financiera, por lo que cuestiona su idoneidad para ejercer el cargo.

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Por otro lado, Manturano es investigada por la Fiscalía por presuntamente liderar una asociación ilícita en la empresa municipal. Según un reportaje del programa dominical 'Cuarto Poder' que dio a conocer el caso, la actual asesora del despacho ministerial de Belaúnde habría participado en la aprobación y contratación fraudulenta de 22 proveedores fantasma durante su gestión al frente de EMILIMA.

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