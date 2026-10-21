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Periodista mexicano revela cómo Laura Bozzo habría despilfarrado toda su fortuna y perdido su penthouse en Acapulco: "Muchas cosas excesivas"

El periodista mexicano dejó en shock a Magaly Medina al revelar la decisión que habría tomado Laura Bozzo con su penthouse debido a problemas económicos. La conductora atraviesa un grave cuadro de salud.

El periodista mexicano se conectó con Magaly Medina en vivo desde México.
El periodista mexicano se conectó con Magaly Medina en vivo desde México.Foto: composición LR/ATV/Instagram
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La salud de Laura Bozzo sigue generando alarma en México y Perú. En los últimos días, diversos medios de ese país informaron que la conductora afrontaría un delicado cuadro asociado a una peritonitis, septicemia y neumonía, complicaciones que incluso habrían requerido su intubación.

En medio de este panorama, el periodista mexicano Ernesto Buitrón se enlazó en vivo con Magaly Medina y expuso detalles sobre la situación económica que atravesaría la exconductora, quien habría perdido gran parte de su patrimonio tras años de gastos elevados y decisiones financieras poco acertadas.

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Periodista mexicano revela en qué habría gastado Laura Bozzo su fortuna

Durante la entrevista, Buitrón sostuvo que el estrés también habría influido en el complejo momento que enfrenta Bozzo. Además, habló sobre la millonaria demanda que perdió frente al actor Gabriel Soto y otras dificultades económicas que actualmente afrontaría.

En ese contexto, el comunicador recordó que hubo una época en la que Laura figuraba entre las personalidades mejor pagadas de la televisión mexicana. "Cuando ella hizo ‘Laura en América’ en Televisa ella era una de las 10 personas que más dinero ganaban en el país con las exclusividades que daba Televisa. Después viene una racha... se va a Televisión Azteca, que es la segunda cadena más importante, y obtiene un contrato bastante importante", aseguró.

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Según relató, esos ingresos le permitieron vivir rodeada de lujos, en un penthouse en Acapulco valorizado en varios millones de dólares y con gastos que pocas celebridades podían asumir. Fue entonces cuando afirmó que gran parte de su fortuna terminó diluyéndose en compras exclusivas. "Lo que todo el mundo sabe es que todo ese dinero se evaporó en ropa de marca francesa y en gastar en muchas cosas excesivas, porque tú la llegabas a ver con relojes de ediciones limitadas de oro de 18 quilates", señaló.

Buitrón agregó que Laura llegó a tener una de las colecciones de ropa más exclusivas de México e incluso aseguró que una reconocida marca francesa cerraba su boutique para atenderla en privado. Sin embargo, parte de esas pertenencias se perdió cuando un huracán afectó la propiedad que tenía en Acapulco.

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¿Cómo Laura Bozzo perdió su penthouse en México?

El periodista explicó que la situación cambió cuando los contratos millonarios dejaron de llegar. Aunque Bozzo continuó participando en realities, sus ingresos ya no eran los mismos y los gastos del exclusivo inmueble se volvieron difíciles de sostener.

Según contó, un empresario que vivía en el mismo edificio le propuso intercambiar el penthouse por un departamento ubicado en un piso inferior y asumir la diferencia de las deudas acumuladas. "Laura lo intercambió a cambio de un departamento y la cantidad que faltaba de los adeudos para seguir viviendo", relató.

Por su parte, la ‘Urraca’ lamentó la situación de una de las peruanas más exitosas en la televisión internacional y recordó que la propia Laura admitió años atrás que buena parte de su fortuna se había evaporado entre problemas fiscales, malos asesores y decisiones que afectaron seriamente su patrimonio.

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