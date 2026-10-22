Hijas de Laura Bozzo la habrían abandonado y vivirían de su dinero en medio de su delicado estado de salud, asegura periodista mexicano

Laura Bozzo vuelve a acaparar la atención mediática tras las declaraciones de un periodista mexicano, quien cuestionó el presunto apoyo que sus hijas, Alejandra y Victoria de la Fuente, le estarían brindando durante su recuperación médica en México. El tema fue abordado en una entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme' donde se expusieron cuestionamientos sobre la relación familiar de la presentadora.

Según lo señalado por el comunicador, las hijas de la conductora peruana tendrían poca presencia durante este difícil momento y continuarían dependiendo económicamente de su madre.

Laura Bozzo estaría en el abandono: periodista mexicano denuncia presunto olvido de sus hijas

La situación familiar de Laura Bozzo generó controversia luego de que el periodista mexicano Ernesto Buitrón cuestionara la actitud de Alejandra y Victoria de la Fuente durante la recuperación de su madre.

De acuerdo con la versión del comunicador, las jóvenes no estarían suficientemente pendientes de la conductora, pese a que habría atravesado una intervención quirúrgica de emergencia. Sus comentarios pusieron bajo escrutinio la relación entre madre e hijas, especialmente por tratarse de un periodo en el que la presentadora necesitaría acompañamiento mientras se recupera.

“Sus hijas se han preocupado muy poco por ella. La única vez que hemos visto a sus hijas en México, si Laura ve esto en el futuro, va a enfurecer, fue cuando estaba en el hospital hace unos días... Laura prácticamente está sola en México”, indicó.

Buitrón también se refirió a la situación económica de Alejandra y Victoria. Según sostuvo, ambas serían influencers y continuarían dependiendo del dinero de Laura Bozzo.

“Nosotros sabemos que siguen viviendo de ella y son influencers; eso es la única referencia que tengo de sus hijas”, expresó.

Hija de Laura Bozzo contradice versión sobre supuesto abandono familiar

Frente a los cuestionamientos sobre la presunta ausencia de las hijas de Laura Bozzo, también existe una versión diferente. Alejandra de la Fuente había asegurado anteriormente que no se había separado de su madre y que ella y Victoria se turnaban para acompañarla durante su hospitalización.

“No me he separado de ella. Esto ha sido bien fuerte”, expresó Alejandra, ante los crecientes cuestionamientos por el apoyo que le estaría brindando a su madre en estos momentos.



