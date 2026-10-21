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Pamela López llora al revelar que su padre le dio la espalda en su lucha contra Cueva: "Nadie te obligó a formar esa familia"

A diferencia de su mamá, el padre de Pamela López no la apoyó en su conflicto con Christian Cueva. ¿Cuál fue la causa de su llanto junto a Lizbeth Cueva?

Pamela López la deja sola en su batalla legal
Pamela López la deja sola en su batalla legal
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En el marco de su conflicto legal con Christian Cueva, Pamela López se mostró emocionada hasta las lágrimas en una entrevista reciente con Lizbeth Cueva. Durante la conversación, compartió cómo su padre, a diferencia de su madre, se mantuvo distante en todas las situaciones difíciles que vivió junto a 'Aladino'.

El padre de Pamela López no la apoya en su disputa con Christian Cueva

Después de que Pamela Franco presentara una denuncia contra Pamela López con la abogada de Christian Cueva, debido a supuestas afectaciones psicológicas, la animadora apareció en una emotiva entrevista con Lizbeth Cueva, donde no logró contener el llanto.

El objetivo de la entrevista era que la influencer pudiera reconocer sus heridas emocionales, y lo hizo mencionando a su padre, cuya identidad aún es desconocida públicamente y no ha aparecido en los medios.

A diferencia del apoyo que recibió de su madre, Beatriz Solórzano, su padre mostró una actitud muy diferente durante su complicado matrimonio con 'Aladino' y los conflictos posteriores a su separación. En todas esas experiencias difíciles, Pamela sintió la falta de su respaldo.

“Actualmente, no tenemos la relación que desearía. En los momentos de conflicto con el padre de mis hijos grité desesperada buscando a mi papá. Siempre quise tener un padre protector que me defendiera, pero nunca lo tuve. Siempre tuve que valérmelas por mí misma con mis herramientas, mi rabia y mi dolor”, expresó entre lágrimas.

Papá de Pamela López la responsabilizó de lo sucedido con Cueva

El padre nunca enfrentó a Christian Cueva por sus desplantes, responsabilizándola a ella de los problemas en su relación y aconsejándole resolverlo por sus propios medios.

“Mi mamá siempre decía que yo debía resolverlo sola, ya que fue mi elección formar esa familia, y eso me dolía profundamente”, comentó mientras sostenía con fuerza las manos de Cueva y se secaba las lágrimas.

López mencionó que estas experiencias vienen desde su niñez, por lo que Lizbeth Cueva concluyó que su sufrimiento actual se debe a su 'niña herida'.

“Desde pequeña, alrededor de los 4 o 5 años, crecí en un ambiente de violencia, con una madre muy sumisa”, confesó.

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