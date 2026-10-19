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Pamela López revela que Christian Cueva bloqueó a su madre de las redes sociales tras polémica por los S/80.000

Pamela López niega haber recibido los S/80.000 que Christian Cueva asegura haber pagado para saldar su deuda con la madre de la trujillana.

Pamela López tildó de 'mentiroso' a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López tildó de 'mentiroso' a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela López anunció que tomará medidas legales contra Christian Cueva, luego de que el futbolista asegurara haber pagado los S/80.000 que debía a la madre de la trujillana. La aún esposa de 'Aladino' niega haber recibido ese dinero y ahora le exige que presente pruebas que respalden su versión.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', López cuestionó las declaraciones del deportista y adelantó que le enviará una carta notarial para que aclare cómo habría realizado el supuesto pago.

"Gracias a tu programa, voy a enviarle una carta (notarial), porque él tiene que acreditar cuándo, dónde, a qué hora y en qué circunstancias él me entregó los 80 mil soles, porque o sino estaríamos hablando de una calumnia o una difamación, que es lo que ha hecho", manifestó muy enfadada.

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Pamela López reveló que Christian Cueva bloqueó a su mamá

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López presentó capturas de conversaciones de WhatsApp entre Christian Cueva y su madre. Según explicó, los mensajes demostrarían que el futbolista evitaba responder cuando la señora le reclamaba el pago del dinero que le había prestado.

La trujillana también aseguró que su madre cuenta con un documento firmado por el propio deportista como constancia del préstamo. "Le ha bloqueado hace tres semanas (...) ahora está diciendo conchud*** que me dio un dinero. Él no tiene una constancia de que me dio el dinero; en cambio, mi mamá sí tiene un aval con tu puño y letra que te dio el dinero. Mi mamá, gracias a Dios, es contadora y le hizo firmar un recibo simple", declaró.

Molesta por las afirmaciones de su aún esposo, la influencer cuestionó que sostenga haber devuelto los S/80.000 sin presentar pruebas y anunció que procederá legalmente. "¿A quién quiere engañar? A los periodistas, por favor, sean más incisivos, que no les vea la cara porque es semejante mentiroso. Te va a caer tu carta notarial para que te puedas rectificar. Vas a tener que demostrarlo. Te lo prometo", sentenció.

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