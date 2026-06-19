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Maluma impacta al destapar duro momento que vivió en 'Combate' cuando solo tenía 17 años: "Yo vomitaba"

Maluma recordó su paso por el reality 'Combate' en Perú en 2012 y reveló que vivió pruebas extremas que le provocaron vómitos y momentos de incomodidad durante su etapa inicial como cantante.

Maluma formó parte del equipo verde y fue capitaneado por Mario Hart. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Maluma formó parte del equipo verde y fue capitaneado por Mario Hart. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Maluma volvió a generar atención tras recordar uno de los episodios más exigentes de sus inicios en la música, cuando participó en el reality peruano 'Combate' en 2012. El artista colombiano, hoy consolidado como una de las figuras más importantes del género urbano, habló sobre las duras pruebas que enfrentó en aquella etapa.

Durante una conversación en el pódcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, el intérprete de 'Borro Cassette' rememoró que, siendo aún muy joven, fue sometido a dinámicas físicas y gastronómicas que lo llevaron al límite. Entre ellas, mencionó una experiencia particularmente impactante que aún recuerda con claridad.

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Maluma recuerda fuerte episodio vivido en 'Combate'

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, relató que su paso por 'Combate' no fue sencillo, especialmente por las exigentes pruebas que debía superar como parte del formato del programa de competencia. Según su testimonio, estas situaciones lo afectaron físicamente.

“Fue demasiado duro, difícil, tenía 17 años. Me metieron a esas pruebas, yo vomitaba, me pusieron a comer la cabeza de un cuy, o sea me pasaron unas cosas que yo dije: ‘Dios mío’”, expresó el cantante durante la entrevista.

El episodio ocurrió cuando el artista apenas iniciaba su carrera musical y visitó Perú como parte de la promoción de sus primeros trabajos. En ese contexto, fue invitado al popular reality show, donde tuvo que enfrentarse a dinámicas extremas que, según contó, marcaron su experiencia.

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Maluma en 'Combate': fue parte del equipo verde y lo recordó en un concierto

En 2012, 'Combate' recibió como invitado a un joven Maluma que comenzaba a abrirse paso en la industria musical. En ese entonces, su participación generó sorpresa entre los seguidores del programa, ya que aún no alcanzaba la fama internacional que lo caracteriza hoy.

El cantante ingresó al reality como parte del equipo verde y, aunque al inicio se mostró tímido, logró adaptarse con el paso de los días a las dinámicas de competencia. Incluso, su presencia en el programa generó comentarios mediáticos y fue vinculado sentimentalmente con la figura televisiva Sheyla Rojas.

Años después, el propio artista volvió a referirse a esa etapa durante un concierto en Perú en 2022, donde expresó el valor emocional de su paso por el país.

“¿Ustedes creen en el amor, Perú? Recuerdo como si fuera la primera vez cuando vine a Lima. ¿Se acuerdan que participé en un programa llamado ‘Combate’? Tenía como 20 años, era un jovencito, un niño. Fueron momentos muy especiales de mi vida, de mi carrera”, señaló el cantante en pleno concierto.

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