Madonna sorprende al apoyar a Lula da Silva en las elecciones de Brasil y lanza un mensaje a favor de la democracia, la Amazonía y la libertad La artista compartió una imagen con la frase "Vote Lula, vote 13". Otras figuras de la música, como The Strokes y Jorge Drexler, también expresaron su apoyo al candidato brasileño.

Madonna mostró su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva en Instagram, instando a votar por el candidato en la segunda vuelta presidencial en Brasil. | Foto: AFP

Madonna mostró su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva en Instagram, instando a votar por el candidato en la segunda vuelta presidencial en Brasil. | Foto: AFP

Madonna se sumó a las figuras internacionales que expresaron su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil. La cantante compartió en sus historias de Instagram una imagen que invita a votar por el candidato, acompañada de un mensaje sobre la democracia y los derechos sociales.

La publicación destaca la importancia de proteger a los pueblos indígenas, preservar la Amazonía y defender la educación, la ciencia y la cultura. El contenido también incluyó un llamado a construir un país sin hambre y con dignidad para todos, en medio de una contienda electoral que generó repercusión más allá de las fronteras brasileñas.

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Publicación de Madona en apoyo a Lula.

¿Qué mensaje compartió Madonna en apoyo a Lula da Silva?

La artista difundió una imagen con la frase “Vote Lula, vote 13”, en referencia al número electoral del candidato. El texto enumeró distintas causas sociales y ambientales, además de reivindicar la libertad de las personas para expresar su identidad y vivir sin discriminación.

La historia estuvo acompañada por Aquarela do Brasil, en la interpretación de Gal Costa. La imagen había sido publicada previamente por Rafael Pavarotti, fotógrafo brasileño reconocido por su trabajo en la industria de la moda, y también fue compartida por la modelo Bella Hadid.

¿Qué otros artistas expresaron su apoyo al candidato brasileño?

Madonna no fue la única figura del entretenimiento que se pronunció sobre las elecciones. La banda estadounidense The Strokes publicó una imagen de Lula durante su juventud, mientras que el músico uruguayo Jorge Drexler manifestó su respaldo desde Madrid con el mensaje “¡Vamos Lula!”. Por su parte, la actriz francesa Julie Delpy compartió una fotografía haciendo el gesto asociado a la campaña.

La cantante brasileña Anitta también publicó un video para explicar su posición y reconocer que había subestimado el respaldo que mantenía el bolsonarismo. Según declaró, esperaba que Lula ganara en primera vuelta, pero admitió que se equivocó.