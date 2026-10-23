Altercado entre senadores en la Comisión de Constitución marca aprobación del reglamento para elegir a miembros del TC

La Comisión de Constitución del Senado aprobó el dictamen del reglamento para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), en una sesión marcada por interrupciones, reclamos y enfrentamientos verbales entre legisladores. La propuesta obtuvo 9 votos a favor y 3 en contra, pero todavía debe pasar al Pleno del Senado para su debate y eventual aprobación.

El momento de mayor tensión ocurrió durante la intervención de Carlos Mesía, presidente de la comisión, quien recordó las votaciones anteriores para elegir a magistrados del TC. El senador mencionó el respaldo que recibieron candidatos como Luis Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Luz Pacheco y Helder Domínguez por parte de Perú Libre, al que calificó como "el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia". Sus declaraciones provocaron reclamos de integrantes de Juntos por el Perú, que lo interrumpieron en varias ocasiones.

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Mesía sostuvo que algunos legisladores que llegaron al Congreso con posiciones de izquierda terminaron por respaldar a candidatos que él identificó con la derecha. «Los que llegaron como izquierdistas terminaron aburguesándose, votando por magistrado de la derecha», afirmó al cierre de su intervención. Los senadores de Juntos por el Perú respondieron con frases como «aliados» y «al lado de ustedes».

Durante la discusión, Martha Chávez también intervino con comentarios dirigidos a sus adversarios políticos. «No renieguen de su pasado», expresó. Más adelante, añadió: «Paren de sufrir. Asuman su condición, su pasado». Las frases se escucharon mientras continuaban las interrupciones y los cuestionamientos a la conducción de la sesión.

Ante el desorden, Roger Astocuri, senador de Obras, pidió a los presentes que respetaran los turnos de intervención. «Mantengamos el orden y el respeto», manifestó. Por su parte, Susana Matute, de Buen Gobierno, solicitó que la comisión retomara los puntos previstos en la agenda. Los senadores de Juntos por el Perú también pidieron a Mesía que dejara temporalmente la presidencia para que otro legislador dirigiera la sesión.

El intercambio continuó cuando Víctor Cutipa cuestionó la conducción de la comisión. «Cuando no estás en la presidencia es más democrática la comisión», le dijo a Mesía y pidió que se mantuviera fuera de la conducción de la sesión para continuar con el debate. El presidente respondió con una frase dirigida al próximo debate parlamentario: «En el Pleno, en el Pleno. Vamos a vernos».