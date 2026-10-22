Sebastián Lizarzaburu sorprende con publicación junto a su hija tras detención de Andrea San Martín: "Presagio de alta fortuna"
En medio de la denuncia contra Andrea San Martín, detenida tras ser acusada de la presunta agresión a su hija menor, Sebastián Lizarzaburu reapareció junto a la primogénita de la influencer.
En medio de la denuncia que enfrenta Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu reapareció en redes sociales junto a la hija que ambos tuvieron durante su relación. La publicación no pasó desapercibida debido al delicado momento que atraviesa la influencer, quien fue denunciada por el padre de su segunda pequeña, Juan Víctor Sánchez, por presuntamente agredir a la menor.
El caso trascendió la denuncia inicial. La 'ojiverde' fue detenida y trasladada a una comisaría de Miraflores, donde permanecerá durante 48 horas mientras continúan las diligencias. En ese contexto, figuras de la farándula nacional como la abogada Rosario Sasieta teorizaron que las autoridades habrían encontrado indicios de violencia en la niña involucrada, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.
La llamativa publicación de Sebastián Lizarzaburu tras detención de Andrea San Martín
Mientras el proceso sigue su curso, Sebastián Lizarzaburu evitó pronunciarse sobre la situación de Andrea San Martín. En cambio, compartió una fotografía junto a su hija acompañada por un mensaje relacionado con un hecho que había mostrado minutos antes en sus historias de Instagram.
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En una publicación previa, el modelo contó que una mariquita dorada se posó sobre su vehículo. Intrigado por el hecho, buscó su significado y decidió compartir con sus seguidores la interpretación que encontró, junto a una imagen con la menor. Que una mariquita dorada se pose en tu auto se interpreta, en la cultura popular y el simbolismo espiritual, como un presagio de alta fortuna, prosperidad económica y éxito material, se lee en la publicación.
Sebastián Lizarzaburu feliz junto a la hija que tuvo con Andrea San Martín. Foto: captura Instagram
Lizarzaburu se mostró entusiasmado con el supuesto augurio. La escena contrasta con el difícil momento que enfrenta Andrea San Martín, de quien se separó definitivamente en 2022 tras varios años de una relación marcada por reconciliaciones y rupturas.
Por su parte, la influencer habló brevemente con la prensa durante su detención. Aunque evitó responder sobre la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa una vez concluidas las diligencias y aseguró que tiene la conciencia tranquila.