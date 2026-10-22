Silvia Cornejo se convierte en madre por segunda vez y Jean Paul Gabuteau agradece la llegada del bebé La querida modelo Silvia Cornejo le dio la bienvenida a su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau tras el fin de su matrimonio por una infidelidad. El empresario se pronunció sobre la llegada del bebé.

¡Silvia Cornejo dio a luz! La modelo peruana de 39 años se convirtió en madre por segunda vez y abandonó la clínica el jueves 22 de octubre, según informó ‘Amor y Fuego’. El programa de espectáculos reveló detalles de la llegada del bebé y captó a Jean Paul Gabuteau, quien agradeció las felicitaciones de la prensa por el nacimiento de su hijo, aunque evitó pronunciarse sobre su situación con la figura de la farándula nacional.

La noticia llega en medio de la separación de la pareja, marcada por la infidelidad del empresario con su ex, Analía Jiménez, durante la etapa final del embarazo de Silvia. Aunque surgieron rumores de una posible reconciliación, la influencer ya había descartado retomar su matrimonio.

Jean Paul Gabuteau confirmó la llegada de su segundo hijo con Silvia Cornejo

El equipo de ‘Amor y Fuego’ llegó a una clínica de Surco la tarde del lunes 19 de octubre, tras recibir información sobre el ingreso de Silvia Cornejo para dar a luz. En el lugar, identificó el vehículo de Gabuteau y captó a quienes serían los padres de la modelo cuando salían con un ramo de flores. Al día siguiente, las cámaras registraron la visita de Maju Mantilla, amiga cercana de Silvia, quien llegó con una bolsa que contenía un pastel.

El miércoles, el chofer de Gabuteau volvió a llamar la atención al retirar varios regalos del vehículo del empresario, entre ellos peluches de ositos vestidos de azul. Ese mismo día, el aún esposo de la expresentadora llegó a la clínica en una camioneta, lo que despertó interrogantes sobre si acudía por primera vez a conocer a su hijo o si ya había visitado a Silvia sin que las cámaras lo advirtieran.

Tras varias horas de espera, los reporteros del programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre lo abordaron por la noche para felicitarlo por la llegada de su bebé. “Gracias, gracias”, respondió Jean Paul, quien confirmó así el nacimiento del pequeño. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre su relación con Silvia y una posible reconciliación tras la infidelidad que provocó su separación. Luego, subió a su camioneta y se retiró sin responder más preguntas.

Finalmente, el jueves 22 de octubre, cerca de la 1.00 p. m., Silvia Cornejo salió de la clínica junto a su familia. Su madre llevaba al recién nacido, mientras una enfermera ayudaba a la modelo a caminar. Por los días que permaneció internada, 'Amor y Fuego' planteó la posibilidad de que el parto hubiera sido por cesárea, aunque por el momento no hay una confirmación médica.