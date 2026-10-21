Ana Siucho reaparece tras su separación con Edison Flores con inesperado mensaje: “Este nuevo pedacito de nuestras vidas”

Tras anunciar el fin de su relación con el futbolista Edison Flores, luego de 11 años juntos, Ana Siucho se mantuvo alejada de los reflectores. Ahora, la médica reapareció en redes sociales con un inesperado mensaje que sorprendió a sus seguidores.

A través de una publicación en Instagram, la madre de los dos hijos del popular 'orejas' compartió su emoción por presentar su primer proyecto electrónico, fruto de un largo tiempo de trabajo. "Este nuevo pedacito de nuestras vidas", escribió la influencer.

Ana Siucho apareció en compañia de sus dos hijas. Foto: Instagram.

Ana Siucho presenta su primer libro electrónico

Ana Siucho, de 37 años, compartió un video en el que presentó su primer libro electrónico, relacionado con su experiencia como madre de dos pequeñas. "Quiero compartir con todas ustedes este nuevo pedacito de nuestras vidas. Gracias Dios, por nunca soltarme y demostrarme que después de la tormenta, siempre llega la calma", escribió en la descripción de su publicación.

En su mensaje, la médica también agradeció a sus dos hijas, fruto de su relación con Edison Flores, a quienes consideró fuente de inspiración. "Y gracias a mis dos grandes mini maestras por ser mi motor e inspiración y, por enseñarme que la vida es más sencilla de lo que realmente suena allá afuera", expresó.

Además, publicó una fotografía en la que aparece sonriente junto a las pequeñas en una playa. "Ojalá cuando sean grandes, encuentren en estas palabras un pequeño reflejo del inmenso amor que siento por ustedes. Las amo con todo mi corazón", finalizó.