Magaly Medina se muestra preocupada por la apariencia de Alessia Rovegno en redes sociales: “Debemos ir en apoyo de estas personas” Magaly Medina se dirigió en vivo a la familia de la exmiss Perú Alessia Rovegno , exigiendo que ayuden a la modelo, quien podría estar padeciendo un tipo de trastorno alimenticio.

Alessia Rovegno es una de las modelos más queridas en Perú. Foto: ATV.

Alessia Rovegno es una de las modelos más queridas en Perú. Foto: ATV.

Magaly Medina dejó de lado sus habituales críticas para hablar en su programa sobre la apariencia de Alessia Rovegno. La ganadora del Miss Perú 2022 compartió una serie de fotografías que desataron la preocupación de los usuarios en redes sociales, quienes señalaron que luce demasiado delgada.

Entre los comentarios, algunos internautas mencionaron que se le marcan las costillas, que su rostro luce más pequeño y que sus piernas se ven más delgadas de lo normal. Las reacciones surgieron luego de que la modelo buscara abrirse paso en el desfile de Victoria's Secret. Ante esta situación, la conductora de Magaly TV: la firme señaló que la familia de la rubia debería brindarle apoyo.

Magaly Medina comparó las fotos anteriores de Alessia Rovegno con las actuales. Foto: ATV.

Magaly Medina se preocupa por Alessia Rovegno tras ver sus fotos en redes sociales

Magaly Medina deslizó que Alessia Rovegno, de 28 años, podría estar padeciendo algún trastorno alimenticio. Por esa razón, se dirigió a la familia de la modelo para pedirles en vivo que le den su apoyo.

"Debemos ir en apoyo de estas personas. Hay que decirles a las personas que queremos, que tenemos al lado, esto está pasando, hacerles darse cuenta racional de eso, porque personas que atraviesan algún tipo de trastorno alimenticio no se dan cuenta", manifestó la presentadora.

¿Qué dijeron los usuarios sobre las fotos de Alessia Rovegno?

Las fotografías que Alessia Rovegno, exnovia de Hugo García, publicó en sus redes sociales generaron numerosas reacciones. Algunos usuarios señalaron que la modelo luce un extremo cambio en su apariencia física. Incluso otros expresaron sus dudas sobre su estado de salud y le desearon que se encuentre bien.

"Ya está demasiado delgada, espero esté saludable", "¿Acaso ahora la belleza es estar hueso y pellejo?", "¿Dónde está lo bonito de estar tremendamente flaca??", "El sacrificio de querer ser modelo de Victoria Secret", comentaron algunos cibernautas.