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Laura Bozzo es internada de emergencia en México y reportan que su estado de salud es delicado: permanece intubada y bajo cuidados

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, México, por complicaciones relacionadas con una úlcera. Según reportes de medios locales, la conductora permanece intubada y bajo vigilancia médica.

Laura Bozzo se encuentra internada de emergencia. Foto: Referencial
Laura Bozzo se encuentra internada de emergencia. Foto: Referencial
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La conductora peruana Laura Bozzo se encuentra hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, México. Según reportó el programa 'Hoy Día', de Telemundo, la presentadora habría ingresado al Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, tras experimentar fuertes dolores abdominales.

Los primeros informes difundidos por medios mexicanos señalan que la conductora habría sido sometida a una intervención quirúrgica debido a complicaciones relacionadas con una úlcera. También indicaron que permanecía intubada y bajo observación médica. Sin embargo, hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la presentadora ni de su equipo que confirme los detalles de su diagnóstico y evolución.

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Reportan que Laura Bozzo está internada y delicada de salud

La noticia sobre la presunta hospitalización de Laura Bozzo se difundió este sábado, cuando distintos medios mexicanos informaron que la presentadora había sido trasladada de emergencia a un centro médico de Acapulco. De acuerdo con la información emitida por 'Hoy Día', la conductora habría ingresado al Hospital General de Acapulco El Quemado, establecimiento perteneciente a la red IMSS-Bienestar.

Según las versiones difundidas, la emergencia médica estaría relacionada con una úlcera duodenal que le habría provocado fuertes dolores abdominales. Además, mencionaron una úlcera gástrica y complicaciones que habrían agravado su estado de salud.

La información compartida por el programa de Telemundo también señala que una asistente de la conductora habría proporcionado detalles sobre el procedimiento médico. Según ese relato, Laura Bozzo fue sometida a una cirugía abierta para suturar la úlcera y, posteriormente, a una limpieza de la cavidad abdominal.

Tras esta intervención, la 'Abogada de los pobres' permanecería intubada y bajo estrictos cuidados en el hospital de Acapulco, Guerrero.

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El antecedente médico de Laura Bozzo que genera preocupación

La preocupación por una nueva intervención quirúrgica también ha llevado a recordar un episodio médico que Laura Bozzo atravesó en 2016, cuando sufrió una lesión intestinal durante un procedimiento realizado en Perú. Aquella emergencia derivó en un choque séptico y obligó a la presentadora a someterse a tres cirugías correctivas.

En semanas recientes, la expareja de Cristian Suárez también habría lidiado con molestias en la columna, una situación que restringió su participación en producciones televisivas que requerían un mayor esfuerzo físico.

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