Stephanie Cayo volvió a despertar especulaciones sobre un posible embarazo. La actriz peruana, quien mantiene una relación con Alejandro Sanz, asistió a un evento en Oviedo y las fotografías que compartió en redes sociales generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

No es la primera vez que la pareja queda envuelta en este tipo de rumores. Semanas atrás, una publicación del intérprete de ‘Corazón partío’ llamó la atención de los usuarios y alimentó las versiones sobre una posible futura paternidad. Ahora, nuevas imágenes de la menor de las hermanas Cayo han vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Stephanie Cayo envuelta otra vez en rumores de embarazo

Todo surgió luego de que Stephanie Cayo compartiera una serie de fotografías tomadas durante la inauguración de una nueva tienda de la firma Rosa Clará en la ciudad de Oviedo. En las imágenes, la actriz peruana aparece con un elegante atuendo blanco que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

Sin embargo, más allá de los elogios a su look, varios usuarios se detuvieron en otros detalles y comenzaron a compartir sus propias interpretaciones en la sección de comentarios. “No sé por qué pero pareciera que estuvieras embarazada y se te ve genial. ¡Ojalá! Saludos desde Ecuador”, escribió una usuaria en un mensaje que acumuló decenas de reacciones. Otras personas señalaron que tuvieron la misma impresión al ver las fotografías, mientras que algunos incluso afirmaron: “Ya está embarazada”.

Stephanie Cayo vuelve a desatar rumores de embarazo. Foto: Instagram

Stephanie Cayo vuelve a desatar rumores de embarazo. Foto: Instagram

Hasta el cierre de esta nota, la estrella de la serie ‘DOC’ no se ha pronunciado sobre los comentarios surgidos a raíz de la publicación. No obstante, ese no fue el único detalle que llamó la atención de sus seguidores. La presencia de la actriz en el evento de Rosa Clará, firma especializada en vestidos de novia, también alimentó las versiones sobre un posible paso más en su relación con Alejandro Sanz. A ello se suma el llamativo anillo que la peruana ha lucido en recientes apariciones públicas, un accesorio que tampoco ha pasado desapercibido entre quienes siguen de cerca a la pareja.