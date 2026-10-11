Renzo Costa revela cómo conquistó a Thalía Alva y el nuevo rol de su esposa en sus negocios

El empresario Renzo Costa sorprendió al contar detalles poco conocidos sobre el inicio de su relación con Thalía Alva, con quien se casó recientemente. El popular 'Rey de los cueros' recordó cómo conoció a su ahora esposa durante la pandemia de 2021, y reveló qué hizo para acercarse a ella, pues al principio le daba vergüenza hablarle directamente.

Según relató, recurrió a un amigo para que le preguntara qué quería comer, una estrategia que le permitió iniciar el acercamiento. Posteriormente, una copa de champán lo ayudó a soltarse y conversar con la joven, quien es 29 años menor que él.

Ahora, además de compartir una vida familiar, ambos también están vinculados al mundo empresarial, donde ella asumió un nuevo rol en los negocios de la familia Costa.

Renzo Costa revela el nuevo rol de su esposa en su empresa de cueros

Renzo Costa, conocido tiempo atrás como el 'señor de la noche' por sus constantes ampays con figuras de la farándula, contó que Thalía Alva se incorporó a los negocios de la corporación familiar después de culminar sus estudios. De esta manera, la joven comenzó a participar en las actividades empresariales vinculadas a la marca de artículos de cuero que lleva el nombre del empresario.

Aunque no se precisó cuál es el cargo formal que ocupa actualmente, su incorporación representa una nueva etapa para la pareja, que combina su vida familiar con proyectos profesionales. Por su parte, el 'Rey de los cueros' continúa enfocado en la expansión de sus negocios y en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales, incluso fuera del Perú.

Renzo Costa y Thalía Alva contrajeron matrimonio

Renzo Costa y Thalía Alva contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima, semanas atrás, con la que formalizaron su relación. La pareja mantiene una vida familiar junto a sus dos hijos mellizos, Máximo y Santino, quienes nacieron antes de la boda.

El empresario también ha hablado sobre cómo la paternidad cambió su vida y le permitió descubrir una faceta personal que no conocía. “Me di cuenta de que tenía un lado paternal supergrande”, expresó, de acuerdo con la entrevista difundida por 'Magaly TV: la firme'.