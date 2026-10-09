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Miss Grand International 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver a la peruana Zuliet Seminario en la final del certamen de belleza en Tailandia

Zuliet Seminario representa a Perú en la gran final del Miss Grand International 2026. El concurso de belleza será transmitido este sábado 10 de octubre en vivo desde Tailandia.

El Miss Grand International 2026 celebra su final el sábado 10 de octubre en Tailandia.
El Miss Grand International 2026 celebra su final el sábado 10 de octubre en Tailandia.Foto: composición LR/Miss Grand International
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Zuliet Seminario se prepara para una de las noches más importantes de su carrera. La representante peruana disputará la final del Miss Grand International 2026, que se celebrará este sábado 10 de octubre en Tailandia, junto a otras 79 candidatas de distintos países que buscan la corona del concurso de belleza y ser la sucesora de la filipina Emma Tiglao.

La modelo de 23 años llega a esta etapa tras participar en las pruebas preliminares, donde no solo deslumbró por su presencia sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados: un contratiempo con su vestido de gala. Ahora, la atención se centra en la ceremonia final, cuya transmisión podrá seguirse en vivo desde Perú a través de internet.

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¿Dónde ver EN VIVO la final del Miss Grand International 2026?

La final del Miss Grand International 2026 se podrá ver en vivo por el canal oficial de YouTube GrandTV y las plataformas oficiales de Facebook de la organización. Estas opciones permitirán seguir la ceremonia desde Perú sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable.

Los espectadores podrán conectarse a la transmisión para conocer el desempeño de las candidatas, los resultados de cada ronda y el nombre de la sucesora de Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, representante de Filipinas. Se recomienda ingresar a los canales oficiales antes del inicio para evitar perderse el comienzo de la gala.

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¿A qué hora es la final del Miss Grand International 2026?

La ceremonia está prevista para este sábado 10 de octubre en el MGI Hall, ubicado en el centro comercial Bravo BKK, en Bangkok, Tailandia. De acuerdo con el horario anunciado, el evento comenzará a las 7.00 p. m. en ese país, lo que corresponde a las 7.00 a. m. en Perú debido a la diferencia horaria de 12 horas. Estos son los horarios de inicio previstos en distintos países:

  • Final del Miss Grand International 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 a. m.
  • Final del Miss Grand International 2026 en México (hora del centro), Guatemala, Costa Rica, El Salvador: 6.00 a. m.
  • Final del Miss Grand International 2026 en Venezuela y Bolivia: 8.00 a. m.
  • Final del Miss Grand International 2026 en Chile, Argentina y Brasil: 9.00 a. m.

¿Qué etapas tendrá la final del Miss Grand International 2026 y cómo le va a Zuliet Seminario?

Las candidatas se enfrentarán a distintas pruebas antes de que el jurado elija a la ganadora. La gala combinará presentaciones colectivas, pasarelas y evaluaciones para definir qué participantes avanzan a las rondas decisivas. Entre los momentos previstos para la noche destacan la apertura, el desfile en traje de baño, desfile en vestido de gala, la ronda de preguntas finales y la coronación a cargo de Emma Tiglao.

Por otro lado, Zuliet Seminario destacó durante la preliminar del 7 de octubre con su presentación en traje de baño, donde protagonizó una de las pasarelas más impactantes. También lució el traje típico Yacumama: La Madre de las Aguas, inspirado en una leyenda amazónica y diseñado por Beto Pinedo. Sin embargo, tuvo un contratiempo con su vestido de gala, que no llegó a tiempo, por lo que debió recurrir a una segunda opción para salir a la pasarela. Pese al inconveniente, completó su presentación ante el público y el jurado y ahora está lista para volver a dejar en alto el nombre de Perú como lo hizo Luciana Fuster cuando se consagró con la corona en 2023.

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