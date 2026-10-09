Es falso que fans pagaran S/ 3.000 para darle la mano a los integrantes de BTS: video muestra a actores tailandeses

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra a fanáticas saludando y dando la mano a los integrantes de BTS luego de pagar S/3.000.

LO VERDADERO:

Las imágenes corresponden a seis actores tailandeses de la serie 'Only Friends: Dream On', quienes participaron en un encuentro con sus seguidores en Lima el 12 de septiembre de 2026.

El evento incluyó una actividad denominada Hi-Touch, que permitía a los asistentes saludar de cerca a los artistas.

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a fanáticas pagando S/3.000 para saludar y dar la mano a los integrantes de BTS. Las publicaciones presentan estas imágenes como una interacción exclusiva con la agrupación surcoreana. Sin embargo, el contenido es falso, ya que los artistas que aparecen en el video no son miembros de BTS, sino seis actores tailandeses de la serie 'Only Friends: Dream On', quienes participaron en un evento organizado para sus seguidores en Lima.

Una de las publicaciones más virales se encuentra en Facebook, donde registra más de 80.000 visualizaciones, 800 ‘Me gusta’, 260 comentarios y fue compartido más de 30 veces.

Viral en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Los artistas que aparecen en el video no son integrantes de BTS, sino Earth Pirapat, Mix Sahaphap, Aou Thanaboon, Boom Tharatorn, Joss Wayar y Gawin Caskey, actores tailandeses de la serie 'Only Friends: Dream On'. El nombre de la producción, visible al fondo de las imágenes, fue el indicio que permitió identificar la serie y, a partir de ello, reconocer a los artistas que aparecen en el video. Sus identidades coinciden con la información oficial del evento realizado en Lima.

En el fondo del video se ve el nombre de la producción. Foto: Facebook

Los seis actores llegaron a Lima para participar en el Only Friends 1st Fan Meeting, realizado el 12 de septiembre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Según la información publicada por Teleticket, el encuentro incluyó distintas modalidades de entradas y beneficios adicionales, como fotografías con los artistas y la actividad conocida como Hi-Touch, en la que los asistentes podían saludarlos de cerca. Por ello, las imágenes de las fanáticas dando la mano a los artistas corresponden a las dinámicas de este evento, y no a una actividad con BTS.

Información del evento. Foto: Teleticket

Por otro lado, la información oficial publicada por Ticketmaster Perú sobre el paquete Latin America Soundcheck VIP Package para los conciertos de BTS en Lima señala que sus beneficios incluyen una entrada en Campo Acceso A, acceso a la prueba de sonido, un artículo de regalo exclusivo, ingreso anticipado y registro VIP, pero no contempla encuentros personales con los integrantes. La información oficial de Ticketmaster para la gira en Latinoamérica también precisa que el paquete no incluye un meet and greet con los artistas.

Paquete VIP. Foto: Ticketmaster

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que supuestamente muestra a fanáticas pagando S/3.000 para saludar a los integrantes de BTS. Sin embargo, el contenido es falso: las imágenes corresponden a seis actores tailandeses de la serie 'Only Friends: Dream On', quienes participaron en un encuentro con sus seguidores en Lima el 12 de septiembre de 2026. Además, la información oficial del paquete VIP de BTS no incluye encuentros personales ni saludos de mano con los artistas.