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BTS debutó en Perú: así se vivió su histórico primer concierto a casa llena en el Estadio de San Marcos

El aclamado grupo surcoreano BTS presentó un setlist repleto de éxitos, mientras interactuaba en español con el público peruano. Momentos emocionantes y sorpresas hicieron vibrar el recinto durante la noche.

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026.
BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026.Foto: HYBE
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BTS finalmente debutó en Perú. La noche del 7 de octubre, la agrupación surcoreana más grande del k-pop se presentó por primera vez ante el público peruano y convirtió al Estadio San Marcos en el punto de encuentro de miles de ARMY que aguardaron durante años este momento. El primero de sus tres conciertos en Lima como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’ confirmó la dimensión de un fenómeno que hace tiempo superó las barreras del idioma y la distancia.

Desde mucho antes del inicio del espectáculo, los alrededores de la Decana de América ya eran una celebración. Grupos de fans intercambiaban freebies, tomaban fotografías junto a banners de sus integrantes favoritos y buscaban inmortalizar una jornada que muchos creyeron imposible durante más de una década. Cuando las luces se apagaron poco después de las 8.00 p. m., el sueño se hizo realidad.

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BTS hace vibrar el Estadio de San Marcos

Los primeros acordes de ‘Hooligan’ bastaron para desatar una reacción ensordecedora. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron sobre el escenario entre pantallas, efectos visuales y un mar de luces moradas que cubrió las tribunas y el campo del recinto.

Desde lejos, San Marcos parecía un mar de ARMY Bombs. El grupo avanzó por la estructura de 360º mientras miles de voces acompañaban canciones como ‘Aliens’, ‘Run BTS’, ‘FAKE LOVE’ y ‘MIC Drop’. Por momentos era difícil distinguir quién llevaba la voz principal. Las canciones llegaban desde el escenario, pero también desde las graderías y el campo.

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026. Foto: HYBE

BTS se enamora del idioma español

La euforia aumentó cuando los artistas se dirigieron en español al público. Jungkook, el ‘Golden Maknae’, mencionó: “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”. La frase provocó una de las muchas ovaciones masivas de la noche.

Más adelante llegó uno de los momentos más comentados del concierto. Jimin, quien es protagonista de multitudinarios homenajes por su cumpleaños, recordó la larga espera de los ARMY peruanos y les dijo: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”. Las palabras resonaron especialmente entre quienes llevaban años esperando este encuentro.

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Pero fue V quien terminó de encender el estadio. “Hola, causas”, soltó apenas tomó el micrófono, y la respuesta fue inmediata. Posteriormente, en medio de su emocionante discurso en un español muy bien pronunciado, lanzó la frase más esperada: “¡Perú es clave!”. El comentario de Taehyung, quien ya había venido demostrado su interés en el idioma y la gastronomía peruana, provocó una nueva explosión de algarabía. El maknae, sorprendido ante la reacción del público, le pidió a su compañero que le enseñara la línea y fue así como él también pronunció el lema que representa con orgullo a muchos peruanos.

De igual manera, el líder RM, J-Hope, Suga y Jin también ofrecieron discursos en nuestro idioma e incluso con el uso de jergas locales, demostrando el enorme interés y compromiso con sus ARMY peruanas.

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Una canción que terminó emocionando a los propios integrantes

Entre coreografías, visuales y fuegos artificiales, hubo espacio para un momento mucho más emotivo para las superestrellas de Corea del Sur. Durante ‘Body to Body’, tema que incorpora referencias a la tradicional melodía coreana ‘Arirang’, el público acompañó la canción de principio a fin.

La reacción impactó incluso a los integrantes. Algunos se quitaron los auriculares para escuchar mejor lo que ocurría frente a ellos. Durante varios segundos observaron en silencio cómo el estadio completo continuaba la interpretación y, durante su discurso, expresaron en palabras y con gratitud ese asombro que los acompañó mientras ARMY los hacía sentir como en casa.

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026. Foto: HYBE

Las sorpresas, el encore y una despedida que nadie quería escuchar

Cerca del tramo final, BTS realizó el encore interpretando ‘Come Over’, ‘Butter’ y ‘Dynamite’, canciones que elevaron nuevamente las energías de los admiradores.

Poco después llegaron llegaron dos grandes sorpresas. ‘HOME’ y ‘Outro: Wings’ fueron recibidas con entusiasmo por los seguidores, que celebraron la aparición de ambas canciones con una intensidad distinta, como quien entiende la importancia de ese regalo dentro del repertorio.

Antes de despedirse, los integrantes agradecieron el recibimiento peruano. J-Hope admitió que la energía del público lo había sorprendido y dejó una frase que resumió el sentir de la noche: “Debimos haber venido antes”.

Uno de los momentos más virales de BTS en Perú

Mientras BTS concentraba todas las miradas, un inesperado protagonista emergió. Un pequeño perro, que sería un animalito adoptado por la comunidad sanmarquina, logró colarse al estadio y estuvo a punto de llegar hasta los artistas cuando ellos recorrían el perímetro del campo al ritmo de ‘IDOL’. Aunque un staff de BANGTAN logró retirar en brazos al can mientras este intentaba lamerle el rostro, los videos del momento no tardaron en viralizarse y generaron divertidos comentarios entre usuarios de varios países, incluyendo Corea del Sur y Japón.

Perrito se 'coló' al concierto de BTS en Perú

Perrito se 'coló' al concierto de BTS en Perú. Foto: X

Entretanto, miles permanecieron en los exteriores de San Marcos durante horas, intentando escuchar las canciones desde fuera de la universidad o conseguir, aunque fuera, una vista lejana del escenario.

Un debut que todavía tiene más capítulos

El primer concierto de BTS en Perú terminó entre fuegos artificiales, voces roncas, lágrimas y miles de personas que permanecieron varios minutos en sus asientos antes de aceptar que el espectáculo había llegado a su fin.

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026

BTS celebró su primer concierto en Perú el 7 de octubre de 2026. Foto: HYBE

Sin embargo, esta historia todavía no termina. BTS volverá a presentarse en Lima los días 9 y 10 de octubre, mientras que ARMY mantiene activas distintas actividades organizadas junto a comunidades y entidades que se sumaron a la celebración. Después de tantos años de espera, el encuentro entre BTS y el público peruano recién empieza a escribir sus siguientes capítulos.

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