Israel Dreyfus no dará su brazo a torcer. Lo que comenzó como una parodia terminó desatando la indignación de Sheyla Rojas. La influencer expresó su malestar especialmente hacia el presentador por lo que consideró una burla hacia ella y su novio Joaquín Ramírez tras la reciente derrota del político en Cajamarca. Sin embargo, el exchico reality afirma que no se disculpará.

Lejos de rectificarse, Dreyfus defendió el contenido humorístico que realizó junto a Luciana Roy y cuestionó la reacción de su expareja, con quien años atrás compartió espacios de televisión y, posteriormente, una amistad luego de terminar su relación. Incluso, sugirió que el mensaje difundido por la recordada ‘Leona Loca’ no reflejaría la actitud que ella había mostrado en situaciones similares y que podría estar apuntando hacia él por ser hombre.

Israel Dreyfus se niega a pedirle disculpas a Sheyla Rojas

La controversia estalló después de que Sheyla Rojas reaccionara a una parodia realizada en el programa ‘Sin + Que Decir’, donde se recrearon escenas relacionadas con su participación junto a Joaquín Ramírez durante la campaña electoral. La modelo aseguró que acompañó a su pareja por convicción. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue el mensaje que dedicó a Israel Dreyfus. “Y no me causa gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas que dentro de todo considero, como Israel, que me conoce, pero bueno, es su trabajo parodiar y burlarse de una mujer, en fin”, escribió la modelo.

Las declaraciones llegaron rápidamente a oídos de Dreyfus, quien dijo sentirse sorprendido por el tono del pronunciamiento y puso en duda que el comunicado naciera completamente de Rojas. “Me extraña, por eso me cuesta pensar que fue ella la que escribió. De repente ella tiene un mánager o alguien que le maneja las redes, porque no coincide. Si hicimos una parodia anteriormente y se prestó para la chacota, ¿qué ha cambiado ahora que sí le indigna o entra en el recurso de que yo, como hombre, me burlo de ella?”, manifestó.

En esa línea, el ex de Sheyla respondió a la acusación relacionada con el supuesto trato hacia la mujer y aseguró que el debate tomó un rumbo distinto al de una simple parodia, atribuyendo a la modelo una supuesta victimización. “Acudir a la vieja confiable de agarrarse con el hombre que, de alguna u otra manera, le da más peso a la victimización. Si era mujer a mujer, de repente no habría rebotado tanto”, afirmó.

Consultado sobre una posible disculpa, Dreyfus descartó esa alternativa. Recordó que en una polémica anterior sí decidió pedir perdón públicamente a Alejandra Baigorria, pero sostuvo que el escenario actual es diferente. “Anteriormente yo me disculpé con Alejandra sin que ella me hubiera mencionado. Yo sentí que se había sentido mal por el tema, que tenía un cargamontón, y abrí una puerta que todo el mundo cree que tiene derecho a tocarla”, argumentó.

Con esa postura, Israel Dreyfus dejó claro que no tiene intención de retractarse por la parodia, pese a la incomodidad expresada por Sheyla Rojas tras las burlas que surgieron luego de la derrota electoral de Joaquín Ramírez. “No viene a lugar. Anteriormente hemos hecho una parodia y ella no ha mostrado signos de molestia; al contrario”, sentenció.