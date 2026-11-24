Este martes 24 de noviembre se disputa la gran final de Miss Universo 2026, concurso que se celebra en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y reúne a 116 aspirantes de distintos países. Al final de la edición 75 del certamen internacional, la mexicana Fátima Bosch entregará su corona. La peruana Luren Márquez busca traer el ansiado título.

TOP 12 del Miss Universo 2026

Miss Chile — Dominga López

Miss República Dominicana — Melissa Núñez

Miss Estados Unidos — Justus Kelley

Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington

Miss Cuba — Mia Donadio

Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto

Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski

Miss Colombia — María Alejandra López

Miss Nicaragua — Jasmine Blandford

Miss Venezuela — Clara Vegas

Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi

Miss Francia — Garance Authié



TOP 30 del Miss Universo 2026

Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington

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Miss Chile — Dominga López

Miss Brasil — Marcella Kozinski

Miss India — Kaziah Liz Mejo

Miss Países Bajos — Melissa Bottema

Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant

Miss Perú — Luren Márquez

Miss Cuba — Mia Donadio

Miss Serbia — Nikolina Vujčić

Miss República Dominicana — Melissa Núñez

Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts

Miss Estados Unidos — Justus Kelley

Miss Israel — Danielle Yablonka

Miss Ecuador — Dalia Bucaram (voto del público)

Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto

Miss Tanzania — Elizabeth Makune

Miss México — María Vargas

Miss Guinea — Justine Kamara

Miss Colombia — María Alejandra López

Miss Ucrania — Anna Nikonova

Miss Panamá — Gabriela González

Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta

Miss Uganda — Mitchelle Daka

Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski

Miss Francia — Garance Authié

Miss Etiopía — Bruktawit Belete

Miss Bélgica — Olga Lombardo

Miss Venezuela — Clara Vegas

Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi

Miss Nicaragua — Jasmine Blandford