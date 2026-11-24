¿Quién ganó el Miss Universo 2026 y se convirtió en sucesora de Fátima Bosch?
Fátima Bosch, la actual Miss Universo, coronará a su sucesora al final del evento, mientras Luren Márquez de Perú aspira a llevarse el título.
Este martes 24 de noviembre se disputa la gran final de Miss Universo 2026, concurso que se celebra en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y reúne a 116 aspirantes de distintos países. Al final de la edición 75 del certamen internacional, la mexicana Fátima Bosch entregará su corona. La peruana Luren Márquez busca traer el ansiado título.
TOP 12 del Miss Universo 2026
- Miss Chile — Dominga López
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington
- Miss Cuba — Mia Donadio
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski
- Miss Colombia — María Alejandra López
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford
- Miss Venezuela — Clara Vegas
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi
- Miss Francia — Garance Authié
TOP 30 del Miss Universo 2026
Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington
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Miss Chile — Dominga López
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Miss Brasil — Marcella Kozinski
Miss India — Kaziah Liz Mejo
Miss Países Bajos — Melissa Bottema
Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant
Miss Perú — Luren Márquez
Miss Cuba — Mia Donadio
Miss Serbia — Nikolina Vujčić
Miss República Dominicana — Melissa Núñez
Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts
Miss Estados Unidos — Justus Kelley
Miss Israel — Danielle Yablonka
Miss Ecuador — Dalia Bucaram (voto del público)
Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto
Miss Tanzania — Elizabeth Makune
Miss México — María Vargas
Miss Guinea — Justine Kamara
Miss Colombia — María Alejandra López
Miss Ucrania — Anna Nikonova
Miss Panamá — Gabriela González
Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta
Miss Uganda — Mitchelle Daka
Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski
Miss Francia — Garance Authié
Miss Etiopía — Bruktawit Belete
Miss Bélgica — Olga Lombardo
Miss Venezuela — Clara Vegas
Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi
Miss Nicaragua — Jasmine Blandford